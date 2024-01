“Harry Potter” phiên bản truyền hình gấp rút “chạy deadline”, hẹn gặp fan năm 2025!

HHT - Phiên bản phim truyền hình của “Harry Potter” đang ráo riết được thực hiện, với sự chuẩn bị kỳ công nhất, nhằm mang thế giới phù thủy chất lượng đến các fan sớm nhất vào năm 2025. Đây là một số điều bạn có thể quan tâm đến bộ phim đáng hóng nhất này!

Nói không với Fantastic Beasts

Năm ngoái, Warner Bros. Discovery đã xác nhận thực hiện phiên bản phim truyền hình đối với Harry Potter, mở ra một kỷ nguyên mới cho thế giới phù thủy của J.K. Rowling. Theo đó, với lợi thế phim được thực hiện dài tập nên nội dung sẽ bám sát bộ tiểu thuyết 7 cuốn nhất có thể.

Một số thông tin ban đầu cho biết, mỗi mùa phim sẽ tập trung vào một tập truyện Harry Potter. Các fan làm phép tính, có thể 7 tập truyện sẽ tương đương 7 mùa phim. Nhưng các thông tin cũng tiết lộ rằng dự án Harry Potter này sẽ là một dự án dài hơi, được thực hiện trong “10 năm liên tiếp”. Các fan đoán rằng có thể nội dung của Fantastic Beasts sẽ được tận dụng để thực hiện 10 mùa phim trong vòng 10 năm.

Chưa rõ Harry Potter có được làm 10 mùa phim hay không, nhưng riêng về Fantastic Beasts, các nhà sáng tạo của Harry Potter phiên bản series đã khẳng định chắc chắn Sinh Vật Huyền Bí sẽ nằm ngoài cuộc chơi này.

Đội ngũ xịn xò

Có thể thấy Warner Bros. muốn mang đến sự chuẩn bị tốt nhất cho Harry Potter phiên bản series khi mời một đội ngũ sáng tạo nội dung xịn xò cho bộ phim. Các nguồn tin cho biết, đội ngũ biên kịch của Harry Potter phiên bản truyền hình gồm các cây bút người Anh và người Mỹ, đều đã có kinh nghiệm làm việc cho một số dự án phim viễn tưởng/giả tưởng.

Họ là những người đã từng tham gia sản xuất, biên kịch cho The Last Kingdom, Teenage Bounty Hunter, Orange Is The New Black, The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes… Đội ngũ xịn sò này sẽ có buổi gặp gỡ trực tiếp với chính tác giả J.K. Rowling để tiếp tục hoàn thiện nội dung.

Đặt lịch phát sóng 2025

Loạt phim truyền hình Harry Potter dự kiến sẽ được phát sóng vào năm 2025, chậm nhất là năm 2026. Vào năm 2022, Warner Bros. Discovery đã công bố lợi nhuận giảm 74% và tình hình của năm 2023 cũng không sáng sủa gì lắm. Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 lên ngành phim ảnh vẫn còn rất nặng nề, cả ở mảng phim chiếu rạp lẫn chiếu trực tuyến. Vì vậy Warner Bros. Discovery dĩ nhiên rất nóng lòng muốn "con gà đẻ trứng vàng" của mình tiếp tục thi triển phép thuật.

Vở kịch Harry Potter And The Cursed Child tuy gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng fan Harry Potter về nội dung nhưng vẫn thành công khi mang về cho tác giả khoản thu nhập 10,5 triệu đôla vào năm 2023. Trò chơi Hogwarts Legacy đã trở thành trò chơi điện tử bán chạy nhất năm 2023 khi bán được 22 triệu bản. Điều đó cho thấy nhu cầu của công chúng về các nội dung xoay quanh Harry Potter vẫn rất lớn.

J.K. Rowling sẽ tham gia

Một thỏa thuận với J.K. Rowling đã được hoàn tất vào năm 2023, cụ thể nói rằng: Tác giả có quyền kiểm soát đối với bất kỳ hành vi khai thác tác phẩm nào của mình. Như vậy, J.K. Rowling sẽ tham gia vào việc quyết định nội dung, và có lẽ là cả việc tuyển diễn viên cho Harry Potter phiên bản truyền hình.

J.K. Rowling cho biết: “Tôi mong muốn được trở thành một phần của bản chuyển thể mới này, với mức độ sâu sắc và chi tiết mà chỉ một bộ phim truyền hình dài tập mới có thể có được”.

Tuy nhiên, Warner Bros. Discovery cũng bày tỏ quan điểm rằng hãng sẽ không hoàn toàn phụ thuộc vào J.K. Rowling cho dự án.

Quy mô khủng và hoành tráng

Được biết, quy mô thực hiện Harry Potter phiên bản series sẽ ngang ngửa, thậm chí có thể là “cao hơn” các siêu phẩm truyền hình như House of Dragon, Game of Thrones… “Câu trả lời ngắn gọn là bất cứ điều gì cần thiết để tạo nên một buổi trình diễn chất lượng”, hãng phim tuyên bố.

House of Dragon tiêu tốn gần 200 triệu đôla và là dự án hao tiền tốn của nhất từ trước đến nay của HBO. Thật khó tưởng tượng Harry Potter sẽ hoành tráng thế nào nếu mức đầu tư vượt con số đó.