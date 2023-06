Hậu King Of Rap: HIEUTHUHAI thành công nhất, Wxrdie "nóng" nhưng không phải vì Rap

HHT - Mặc dù chưa tạo được hiệu ứng truyền thông tốt như "bạn cùng thời" Rap Việt, King Of Rap vẫn là bệ phóng đưa tên tuổi các rapper trẻ như ICD, Pháo, HIEUTHUHAI hay Wxrdie đến gần hơn với công chúng.

HIEUTHUHAI

Sở hữu gương mặt điển trai cùng một số ca khúc đã được biết đến trước đó, HIEUTHUHAI nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý khi tham gia King Of Rap. Cùng với các sân khấu ấn tượng như Lời Đường Mật, Mượn Rượu Tỏ Tình, Mama Boy... anh chàng bỗng trở thành "hiện tượng" của chương trình, giành được giải thưởng Thí sinh được yêu thích nhất.

Sau cuộc thi, rapper sinh năm 1999 liên tục cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc và đều tạo được hiệu ứng tốt như Ngủ Một Mình, Vệ Tinh, Không Thể Say,... Lựa chọn tham gia show truyền hình thực tế 2 Ngày 1 Đêm đã giúp HIEUTHUHAI thu về về lượng lớn fan bởi tính cách hài hước, đáng yêu và có phần hướng nội. Tên tuổi lên như diều gặp gió cũng giúp rapper Cua nhận về nhiều hợp đồng quảng cáo, show diễn cho giới trẻ.

ICD

Bước lên ngôi vị cao nhất của King Of Rap 2020, ICD rất được khán giả kỳ vọng sẽ “làm nên chuyện” sau chương trình. Hai năm sau King Of Rap, ICD tiếp tục ghi danh tham gia The Heroes và giành giải Á quân cùng các đồng đội HAPO Brothers. Trong năm 2023, album ICDidauroi? của anh đã chiến thắng hạng mục Album Của Năm thuộc giải thưởng âm nhạc Viethiphop Awards 2022.

Mặc dù đã đạt được các danh hiệu và giải thưởng ấn tượng, thế nhưng Quán quân King Of Rap vẫn chưa có cho mình một độ nhận diện xứng tầm. Được khán giả nhận xét là một trong những lyrical rapper tài năng của làng rap Việt nhưng ICD vẫn đang khá loay hoay trong việc đưa tên tuổi đến gần hơn với công chúng. Các sản phẩm của ICD ghi dấu ấn bởi lối kể chuyện đặc sắc, thế nhưng vẫn chưa thể thành hit. Người hâm mộ hy vọng anh chàng sẽ sớm có một sản phẩm"bùng nổ" để tạo ra đột phá thật sự.

Pháo

Trước khi tham gia King Of Rap, cái tên Pháo đã được biết đến ở cả trong lẫn ngoài nước với bản hit 2 Phút Hơn. Từ những vòng thi đầu, cô đã khiến khán giả đứng ngồi không yên với những màn trình diễn sôi động và đầy cá tính. Nữ rapper đã giành ngôi vị Á quân khi mới 17 tuổi khiến ai nấy không khỏi trầm trồ.

Sau King Of Rap, bên cạnh việc ra mắt các sản phẩm âm nhạc riêng, Pháo cũng bắt tay hợp tác với một số nghệ sĩ trẻ như Tez, Phương Mỹ Chi,... Năm 2022, giọng ca 2 Phút Hơn tiếp tục thử sức mình tại The Heroes 2022 và để lại dấu ấn với phần trình diễn Kìa Bóng Dáng Ai và Trúc Xinh.

Sản phẩm âm nhạc mới nhất mang tên Một Ngày Chẳng Nắng của cô cũng đang đạt số lượt nghe lớn trên các nền tảng. Với chất giọng đặc trưng cùng phong cách âm nhạc có chất riêng, Pháo được kỳ vọng sẽ trở thành nữ rapper Gen Z hàng đầu của rap Việt.

Wxrdie

Dù không phải là cái tên “gây bão” tại King Of Rap 2020, thế nhưng Wxrdie vẫn được đánh giá là một đối thủ đáng gờm cho danh hiệu Quán quân. Bên cạnh việc thường xuyên “góp giọng” trong các ca khúc cùng người đàn anh Andree Right Hand, Wxrdie cũng chăm chỉ cho ra mắt các sản phẩm như Chê Hộ, 0 Ai Nghĩ, Cần Gì Nói Iu,... và thu hút lượt xem ổn định trên YouTube.

Sau King Of Rap, phong cách của Wxrdie trở nên gai góc, có phần “nổi loạn” hơn. Tuy nhiên, gần đây, anh được nói đến nhiều không phải vì âm nhạc mà vì câu chuyện tình cảm drama giữa anh và tlinh - "người cũ" của bạn thân MCK. Nam rapper liên tục nhận về nhiều ý kiến trái chiều xung quanh phong cách và đời sống riêng tư.