Hãy cứ tìm hiểu về quá khứ hẹn hò của người ấy, nhưng đừng vội phán xét ngay

HHTO - Muốn biết crush là người thế nào, đừng hỏi đâu xa, cứ nhìn vào thói quen cưa cẩm, đến điểm chung của những người yêu cũ, tất cả đều hé lộ những sự thật mà bạn cần biết về người ấy.

Tìm hiểu một người là phải biết qua những trang sử tình yêu của họ, không phải để bới móc quá khứ hay đánh giá, mà là để giải mã các giá trị quan, cảm xúc và cách họ tương tác trong một mối quan hệ. Bằng cách nhìn vào điểm chung của những người yêu cũ của một người, ta có thể hiểu rõ hơn về tính cách và khuynh hướng thực sự của họ.

Nếu crush là người tận tâm và đáng tin cậy trong chuyện tình cảm, chắc chắn họ đã luôn thể hiện lòng chung thủy và sự cam kết nhất quán trong các mối quan hệ trước đây. Ngược lại, những người có các mối tình ngắn ngủi, dễ dàng chia tay hay thay đổi người yêu chắc hẳn sẽ khó để bạn đặt lòng tin một trăm phần trăm.

Ngoài ra, còn phải quan sát cách người ta giải quyết xung đột hoặc vượt qua khó khăn như thế nào trong chuyện tình cảm. Nó có thể đem lại cho bạn những bằng chứng để đánh giá về kỹ năng giải quyết vấn đề và sự trưởng thành về mặt cảm xúc của họ.

Ai cũng muốn quen với người có hiểu biết và kinh nghiệm, để luôn cảm thấy yên tâm và dễ chịu. Trong khi những người giải quyết bất đồng kém, ít sự thấu cảm và dễ dàng thỏa hiệp sẽ không bao giờ có thể mang lại cho bạn cảm giác bình yên.

Tuy nhiên, không thể đánh đồng mọi việc làm và phản ứng trong quá khứ với bản chất con người của họ ở hiện tại. Vì ai cũng có thể thay đổi và cải thiện để tốt lên, hoặc vì tổn thương mà trở nên gai góc hơn.

Hãy xem việc tìm hiểu về quá khứ của một người như cẩm nang để tham khảo, đừng vội phán xét ngay mà phải dùng cảm nhận thật của bản thân để nhìn người hiện tại một cách công tâm. Chỉ như vậy mới có thể tạo dựng những kết nối chân thành và vun đắp tình cảm, sự thấu hiểu lẫn nhau.