Hé lộ tạo hình mới nhất của "Harley Quinn" Lady Gaga trong siêu phẩm "Joker 2"

HHT - Lady Gaga được người hâm mộ ghi lại cảnh cô "cưỡng hôn" một người phụ nữ lớn tuổi trên phim trường "Joker: Folie à Deux", đồng thời những hình ảnh đầu tiên về tạo hình Harley Quinn của nữ diễn viên cũng được tiết lộ.

Cuối tuần vừa qua, Lady Gaga được người hâm mộ bắt gặp tại New York khi đang quay những cảnh phim đầu tiên của Joker 2, còn được gọi là Joker: Folie à Deux. Một số cảnh được đoàn làm phim quay tại Tòa thị chính Manhattan và thu hút nhiều sự chú ý của khán giả địa phương.

Tại phim trường, giọng ca Poker Face diện áo khoác đỏ, áo trong sọc đen trắng và quần tất lưới dài, họa tiết của trang phục khá đơn giản nhưng khiến người xem lập tức liên tưởng đến những họa tiết đặc trưng gắn liền với Harley Quinn.

Nhân vật của "chị Dậu" mang biểu cảm lạnh nhạt và được nhiều cảnh sát Gotham hộ tống giữa đám đông hỗn loạn, kích động. Nhiều người đang giơ những tấm bảng phản đối. Một số tấm bảng ghi rõ có thể nhìn thấy các thông điệp như “Free Joker” (Giải phóng Joker), "Jutice for Joker" (Đòi lại công bằng cho Joker) hay “Joker Marry Me” (Joker hãy cưới tôi đi). Trang phục chú hề phổ biến trong đám đông có thể thấy họ đang lấy cảm hứng từ Arthur Fleck/Joker (Joaquin Phoenix đóng), như ở các phân cảnh cuối phần một, cho thấy đám đông này đang đứng về phía gã hề trong một trận chiến pháp lý căng thẳng.

Cũng tại đây vào ngày 27/3, Lady Gaga lại “gây sốt” với video ghi lại cảnh cô... cưỡng hôn một người phụ nữ lớn tuổi trước tòa thị chính. Đoạn video được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.

Từ những tiết lộ trên, khán giả có thể nhận thấy tạo hình nhân vật của ngôi sao thắng giải Oscar khá thanh lịch, đơn giản, hoàn toàn khác biệt với phiên bản Harley Quinn được đầu tư trước đây của Margot Robbie trong hai phần Suicide Squad và phim riêng Birds of Prey (2020) thuộc Vũ trụ Mở rộng DC. Đây là điều dễ hiểu, vì ngay từ đầu DC đã vạch rõ ranh giới rằng Joker: Folie à Deux trong loạt phim Joker lẫn vũ trụ The Batman do tài tử Robert Pattinson hóa thân đều là những vũ trụ riêng biệt.

"Ý đồ" tạo hình Harley Quinn của Lady Gaga có vẻ được xây dựng để phù hợp với cốt truyện đen tối và có chiều sâu như phần một Joker (2019). Tựa đề phim Joker: Folie à Deux đề cập tới chứng rối loạn ảo tưởng chia sẻ và người bạn đồng hành thực sự duy nhất của Joker chính là Harley Quinn.

Một số hình ảnh liên quan đến nhân vật của Lady Gaga tính đến thời điểm hiện tại trong Joker 2:

Joker: Folie à Deux dự kiến ​​ra rạp vào ngày 4/10/2024.