Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Đời sống

Google News

Hệ thống phim lậu “Rổ Phim” tuyên bố đóng cửa từ ngày 5/2, lý do là gì?

LINH LÊ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Sau thời gian dài hoạt động rầm rộ, hệ thống phát phim lậu “Rổ Phim” bất ngờ thông báo ngừng hoạt động hoàn toàn từ ngày 5/2, xóa bỏ toàn bộ nội dung trên nền tảng.

Từ sáng 5/2, khi người dùng truy cập vào website cũng như các ứng dụng liên quan đến Rổ Phim, nền tảng này không còn hiển thị danh sách phim như trước mà chỉ xuất hiện thông báo chia tay từ đội ngũ vận hành. Toàn bộ kho phim, bao gồm phim điện ảnh, phim truyền hình trong và ngoài nước, đều đã bị gỡ bỏ. Không chỉ website, các ứng dụng Rổ Phim trên điện thoại và Smart TV cũng đồng loạt ngừng hoạt động.

Trong thông báo gửi tới người xem, nhóm vận hành Rổ Phim cho biết họ quyết định dừng hoạt động sau thời gian cân nhắc, đồng thời thừa nhận nền tảng này đã gây ảnh hưởng đến các đơn vị phát hành nội dung có bản quyền. Đáng chú ý, Rổ Phim còn khuyến nghị người dùng chuyển sang sử dụng các nền tảng xem phim chính thống, có bản quyền tại Việt Nam.

rophim-1jpg.jpg

Trước khi đóng cửa, Rổ Phim được xem là một trong những website phát phim lậu có lượng truy cập lớn tại Việt Nam. Nền tảng này thu hút người dùng nhờ kho phim phong phú, cập nhật nhanh, giao diện thân thiện và hỗ trợ nhiều thiết bị khác nhau. Ngoài hình thức quảng cáo, Rổ Phim từng triển khai các gói thành viên thu phí theo tháng.

anh-man-hinh-2026-02-05-luc-113521.png

Việc Rổ Phim ngừng hoạt động diễn ra trong bối cảnh thời gian gần đây, nhiều website và nền tảng cung cấp nội dung vi phạm bản quyền, từ phim ảnh đến thể thao, liên tục bị siết chặt quản lý hoặc buộc phải dừng hoạt động. Động thái này được xem là dấu hiệu cho thấy cuộc “thanh lọc” các nền tảng nội dung lậu trên môi trường số đang diễn ra mạnh mẽ và hiệu quả hơn.

Việc một hệ thống phim lậu lớn tuyên bố đóng cửa không chỉ tạo ra nhiều bàn luận trên mạng xã hội, mà còn được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao ý thức tôn trọng bản quyền và thúc đẩy người dùng lựa chọn các dịch vụ xem phim hợp pháp trong thời gian tới.

coverfb.jpg
LINH LÊ
#phim lậu #Rổ Phim #đóng cửa #phim trực tuyến #hệ thống phim

Xem thêm

Cùng chuyên mục