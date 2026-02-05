Người phụ nữ chỉnh gương cầu lồi trên phố theo phong thủy, gây ra nhiều tai nạn

HHTO - Một phụ nữ ở Thượng Hải (Trung Quốc) đã nhiều lần tự ý chỉnh chiếc gương cầu lồi được gắn ở con đường gần nhà mình vì cho rằng nó làm ảnh hưởng đến “phong thủy”. Vì gương bị chỉnh mà nhiều vụ tai nạn giao thông liên tiếp xảy ra ở khu vực đó, khiến cảnh sát phải điều tra.

Niềm tin đúng là điều vô cùng mạnh mẽ, ngay cả khi không có căn cứ nào cả. Chính một niềm tin vô căn cứ như vậy đã khiến một phụ nữ ở Thượng Hải (Trung Quốc) thực hiện một việc chẳng ai ngờ tới: Tự ý điều chỉnh chiếc gương cầu lồi ở gần nhà bà ấy, khiến cả loạt tai nạn giao thông xảy ra trong thời gian ngắn, theo SCMP.

Cụ thể, người phụ nữ cho rằng chiếc gương cầu lồi lắp ở góc đường làm ảnh hưởng đến vận khí của gia đình bà. Vì vậy, bà đã xoay hướng của gương không chỉ một mà nhiều lần.

Vụ việc kỳ lạ này chỉ được đưa ra ánh sáng khi cư dân trong khu vực thấy lo lắng vì những vụ tai nạn thường xuyên xảy ra tại khúc cua gấp trong 2 tháng qua.

Việc điều tra cho thấy chính người phụ nữ ở trong căn nhà đối diện với chiếc gương cầu lồi đã liên tục chỉnh hướng của gương. Vì vậy, nhiều người đi xe máy và ô tô khi đến khúc cua đã không còn quan sát được xe ngược chiều, nên mới thường xuyên bị va chạm.

Chiếc gương cầu lồi đã bị người phụ nữ chỉnh hướng. Ảnh: QQ.

Ông Luo, chồng của người phụ nữ, nói với truyền thông địa phương rằng chiếc gương thì được lắp từ năm 2012, nhưng gần đây vợ ông hay gặp xui và một "chuyên gia phong thủy" bảo bà ấy rằng chiếc gương chính là nguyên nhân.

Luo nói, ông thấy chiếc gương đó giống như "gương chiếu yêu" mà ông và vợ "không phải yêu quái nên không hài lòng khi chiếc gương cứ chiếu vào chúng tôi".

Thực tế, công ty quản lý bất động sản đã lắp một chiếc gương nữa, đối diện với chiếc gương ban đầu, để người qua lại quan sát được tốt hơn, nhưng vợ ông Luo thấy mình vẫn xui nên đi chỉnh cả hai chiếc gương!

Hình ảnh người phụ nữ đi chỉnh gương được một người gần đó ghi lại. Ảnh: QQ.

Cuối cùng thì cảnh sát cũng phải tới điều tra và đã cảnh cáo vợ chồng ông Luo rằng hành động chỉnh gương cầu lồi có thể cấu thành tội hình sự, và vợ chồng ông có thể phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ tai nạn nào xảy ra.

Hiện tại, công ty quản lý bất động sản đã dùng xi-măng gắn chắc chiếc gương để nhà ông Luo không xoay gương được nữa. Bởi gương cầu lồi là để giúp người điều khiển phương tiện quan sát được xa và rộng hơn, việc thay đổi vị trí hay góc lắp gương, dù chỉ một chút, cũng có thể làm gương giảm hoặc mất tác dụng, dẫn đến tăng nguy cơ tai nạn.