Đứa trẻ từng "ngước mặt lên trời" năm ấy, nay trưởng thành hơn nhờ "nhìn thẳng"

HHTO - Nhiều bạn trẻ đối diện sự thật rằng mình từng có khoảng thời gian rực rỡ với "ê hề" thành tích ở trường học nhưng chưa chắc đã "tỏa hào quang" khi bước vào đời. Dẫu vậy, các bạn vẫn đặt niềm tin: Cứ đi rồi sẽ đến.

Chủ đề chia sẻ về câu chuyện người trẻ bắt đầu hành trình "bán mình cho tư bản" luôn thu hút sự quan tâm của nhiều netizen. Trong đó, sự thật phũ phàng về "những đứa trẻ từng xuất chúng" năm nào, nay lại loay hoay với nhiều ngã rẽ thay vì bước đi trên con đường trải hoa hồng khiến nhiều người dừng lại suy ngẫm.

Ảnh minh họa từ Internet.

Mới đây, một netizen chia sẻ về hành trình gần 10 năm bôn ba lập nghiệp, trải qua nhiều nghề ở nhiều công ty khác nhau đã nhận được sự đồng cảm từ mọi người, đồng thời cũng truyền thêm không ít động lực cho các bạn trẻ, nhất là sinh viên mới ra trường.

Theo đó, với "hồ sơ cá nhân" tốt nghiệp ngành Kinh Tế Đối Ngoại của Đại học Ngoại Thương, năm 2017 bạn trở thành thực tập sinh ở lĩnh vực Marketing với mức lương 1,5 triệu đồng và làm chính thức với lương 6 triệu đồng. Sau 2 năm gắn bó, bạn "nhảy việc", làm ở một lĩnh vực mới, trải qua cảnh "khóc mấy đêm do thấy mình kém", làm báo cáo 10 lần thì sai hết 9.

Năm 2020 trong bối cảnh đại dịch, bạn thử sức ở nền tảng TikTok. Sau đó bạn lại tập tành khởi nghiệp nhưng thu về kết quả... "lỗ vài trăm triệu". Năm 2024, bạn thử sức ở một môi trường khác và kéo dài được 2 năm. Đến nay, bạn vừa tìm được một công việc mới phù hợp, khiến bạn hài lòng.

Chia sẻ về hành trình "tìm lại hào quang", bạn khiêm tốn nói rằng "đã từng đưa mặt lên trời vì học giỏi nhất lớp, 10 năm sau, dám nhìn thẳng là may rồi". Và để có được chiếc CV "dày" như vậy, bạn tiết lộ bên cạnh làm việc, bạn còn dành thời gian học thêm nhiều kỹ năng mới, vì phải làm trái ngành.

Ảnh minh họa từ Canva.

Câu chuyện mở lời này nhanh chóng chạm đến nhiều bạn trẻ, trở thành "chất xúc tác" để họ cùng bộc lộ về những khó khăn đã - đang gặp phải.

- Mình từng học giỏi nhất trường, đỗ đại học cao nhất trường cấp Ba. Nhưng khi lên đại học mình mới học được việc là còn rất rất nhiều người giỏi hơn. Mình từng nản đến mức không muốn đi học, nhưng rồi mình vẫn ra trường, đi làm đủ nghề rồi chọn được một công việc phù hợp với mình. Ai cũng phải đi qua sóng gió mới trưởng thành được.

- Mình chuẩn bị nộp thực tập, đã sẵn sàng chịu mức lương thấp "tẹt ga" hoặc có khả năng là chỉ có tiền trợ cấp vì ít kinh nghiệm. Hy vọng là tương lai sẽ ổn.

- Đến bây giờ, mình chẳng dám chắc chắn điều gì về tương lai. Mình không biết vài năm nữa mình sẽ ở đâu, giàu có hay vẫn đang chật vật. Nhưng mình biết chắc một điều là những gì mình dám làm, dám thử và dám chịu trách nhiệm mới là thứ đi theo mình suốt đời.

- Chúng ta đi học, rồi đi làm, nỗ lực mỗi ngày, suy cho cùng cũng chẳng cần phải làm gì quá rạng danh ngay lập tức. Chỉ mong sao mỗi giai đoạn đi qua, mình tích lũy thêm được một chút bản lĩnh để tự lo cho bản thân, để không làm bố mẹ phải phiền lòng.

Ảnh minh họa từ Canva.

Nhiều người đồng tình rằng khi "ra đời", va vấp là điều khó tránh khỏi nhưng "cứ đi rồi sẽ đến". Theo đó, với ước mơ dù nhỏ hay lớn, ở mỗi chặng đường, hãy nên dành toàn bộ sự tập trung, chuyên tâm làm hết mình, không ngừng học tập, trau dồi thêm kỹ năng mới. "Nếu bị cho nghỉ ở đây, hoặc nếu rời đi chỗ khác, ta cũng có "vũ khí để chiến đấu" ở chỗ mới; hay khi đến chỗ mới ta lại vẫn là tấm chiếu chưa từng trải" - có hai lựa chọn được netizen đặt ra, và chắc hẳn bạn đã biết lựa chọn nào là đúng hơn cả.