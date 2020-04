“Bạn có muốn nói về chuyện đó không?” - Netflix và Instagram bắt tay làm show cho giới trẻ

Bạn đang gặp những vấn đề gì, và bạn có muốn nói về nó không?

Wanna Talk About It? là một chương trình livestream do Netflix và Instagram kết hợp thực hiện. Trong show đó, các ngôi sao được teen yêu thích như Joey King, Lana Condor… sẽ trò chuyện trực tiếp với các chuyên gia tâm lý nổi tiếng.

Trong những tập tới sẽ còn có Ross Butler (To All The Boys I’ve Loved Before 2), Alisha Boe (13 Reasons Why) và Caleb McLaughlin (Stranger Things)…

Lana Condor tất nhiên sẽ xuất hiện trong show của Netflix rồi!

Wanna Talk About It? chính là cách để các “ông lớn” mạng xã hội giúp những người xem trẻ tuổi “chỉ mặt gọi tên” một số vấn đề mà họ có thể gặp trong thời gian đại dịch. Những vấn đề đó bao gồm khó ngủ, lo lắng, cảm giác cô độc, không biết cách chăm sóc bản thân…

Nghe thì nặng nề thế thôi nhưng mọi người sẽ trò chuyện về những điều này theo cách rất nhẹ nhàng, thân thiện, khiến bạn cảm thấy như mình đang tham gia vào một buổi tâm sự với bạn bè vậy. Qua đó, chính các sao - trông như những người bạn bình thường - sẽ cùng thảo luận cách cải thiện bản thân. Bạn sẽ học được rất nhiều, từ… tiếng Anh đến cách vượt qua đại dịch.

Nhiều ngôi sao đang được teen yêu thích cũng xuất hiện trong chương trình bổ ích mới của Netflix và Instagram.

Trong chương trình, bạn sẽ thấy nhiều ngôi sao trẻ tuổi cũng đang ở nhà (như mình), và họ sẵn sàng giúp bạn về tinh thần, theo cách này hay cách khác. Thật là một sự an ủi lớn khi thấy có nhiều người giống mình và sẵn sàng động viên mình, bạn nhỉ!

Các sao đều đang ở nhà, trông rất gần gũi.

Wanna Talk About It? được phát vào thứ Năm hằng tuần trên tài khoản Instagram của Netflix, từ giờ đến giữa tháng 5. Tập đầu tiên đã được phát vào hôm 9/4 và được teen thế giới chào đón nhiệt tình. Bạn theo dõi để xem các tập tiếp theo nhé!

Thục Hân