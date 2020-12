Góc cảnh báo: Hết bị tráo thành cục đá, iPhone 12 lại “hô biến” thành... bút chì màu

Quảng cáo

Bỏ 61 triệu đồng mua iPhone 12 Pro Max, nhận được bút chì màu

Chia sẻ với báo chí, anh Q.Toàn cho biết, anh mua hai chiếc iPhone 12 Pro Max có tổng giá trị 61,1 triệu đồng. Đến ngày 12/12, đơn vị vận chuyển Best Express giao cho anh Toàn hộp hàng. Thế nhưng, bên trong hai chiếc hộp iPhone 12 Pro Max chỉ có bút chì màu. “Ngày 09/12, mình có đặt mua tại Di Động Việt bộ đôi Pro Max 128 GB bản màu vàng và màu xanh. Cửa hàng đã đóng hàng cẩn thận gửi cho bên Best Express chuyển hàng cho mình với phí là 300K cho 2 máy” - anh Q.Toàn cho biết.

Bên trong hộp iPhone 12 Pro Max được vận chuyển bởi Best Express chỉ có bút chì màu. (Ảnh: NVCC)

Theo video do anh Toàn cung cấp, quy cách mở hộp iPhone 12 Pro Max trước mặt shipper Best Express khác hoàn toàn so với video đóng hàng của nhân viên Di Động Việt. Bên cạnh đó, tem niêm phong của hai chiếc iPhone cũng đã bị xé rách từ trước.

Ông Đạt Nguyễn, CEO Di Động Việt cho biết: “Rất may mắn là ngày trước đó, cửa hàng đã cảnh báo cho khách hàng khi nhận phải mở hết ra kiểm tra. Vì vậy, anh Toàn đã quay lại toàn bộ quá trình giao nhận máy”.

Anh Q.Toàn đã từ chối nhận đơn hàng nhưng shipper có hành động ép khách hàng ký nhận. Không đồng ý, anh Q.Toàn đã gọi video trực tiếp cho cửa hàng.

Hiện tại, phía đơn vị vận chuyển Best Express vẫn chưa có câu trả lời chính thức về vụ việc này.

iPhone 12 Pro Max "biến hình" thành... viên đá

Trước đó, khách hàng K. Phụng (sống ở Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp) cũng đặt mua iPhone 12 Pro Max cho biết, ngày 3/12 nhân viên của dịch vụ vận chuyển Best Express đã giao gói hàng đến shop quần áo do cô làm chủ. Tuy nhiên, nhân viên này không gọi thông báo thời điểm giao hàng. Khi đến, người này để gói hàng trên bàn, chụp ảnh và rời đi dù chưa lấy chữ ký biên nhận của khách hàng. K. Phụng có đầy đủ video ghi lại quá trình giao hàng lạ lùng này.

2 tiếng sau, K.Phụng khui hàng và chỉ thấy một miếng đá được bọc trong túi xốp. Sau đó, khách hàng này đã vội vã chạy ngay tới bưu cục làm rõ vấn đề và liên lạc đến bên cửa hàng thông báo sự việc. Tuy nhiên, cô không quay lại cảnh mở hộp khi nhận hàng nên không có bằng chứng để chứng minh máy đã tráo trước đó.

Khách hàng mua iPhone 12 Pro Max nhưng nhận được cục đá. (Ảnh: K. Phụng)

Sáng 12/12, đại diện Best Express thông báo công ty vẫn chưa xác định được kiện hàng bị mất ở khâu nào. Công ty đang phối hợp với các bên liên quan và cơ quan điều tra để sớm tìm ra kết quả vụ việc.

“Công ty đã ủy quyền cho nhân viên ở khu vực Cao Lãnh (Đồng Tháp) đến trực tiếp làm việc và hỗ trợ số tiền tương đương giá trị đơn hàng của khách”, phía đại diện Best Express chia sẻ với báo chí.

Tuy nhiên, khách hàng K. Phụng lại cho biết, công ty Best Express chỉ gửi email xin lỗi về sự cố. Hiện tại cô vẫn chưa nhận được tiền bồi thường từ Best Express.

Theo ông Nguyễn Đạt - chủ hệ thống Di Động Việt, nơi bán sản phẩm cho khách hàng K. Phụng, Best Express vẫn chưa có hành động thực tế nào để giải quyết vụ việc. Công ty sẽ tìm đơn vị vận chuyển uy tín khác để hợp tác.

L.LINH

Theo nhiều nguồn tin