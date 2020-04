ARMY đã làm điều này bao năm qua, giờ thì cả RM và j-hope đều công nhận là siêu khó

Quảng cáo

Chiều ngày 23/4, hai cậu bạn 94-line của BTS là trưởng nhóm RM và j-hope đã trò chuyện với ARMY. Chủ đề buổi live-stream này là trang trí gậy cổ vũ ARMY Bomb. RM chọn ARMY Bomb ver 3 vì anh chàng thích phiên bản này hơn, trong khi j-hope chọn ARMY Bomb Map of the soul Special Edition mới được ra mắt cách đây không lâu.

Trước một rừng sticker và dụng cụ, hai anh chàng khá là bối rối. Cả hai đã rất cố gắng để trang trí cho cây Bomb thật đẹp dù đều thuộc team hoa tay có hạn. Thế mà "đắng lòng" thay, một ARMY phụ huynh đã bình luận rằng khả năng của hai anh chàng y như cô con gái 8 tuổi của ARMY đó vậy, làm j-hope buồn cười quá xá còn RM thì bảo "Mình chỉ mới 8 tuổi thôi đó à nghen".





Cre: @byeolgoddess

RM điểm tô cho ARMY Bomb rất nhiều màu sắc, còn đính một bông hoa màu hồng nhỏ xinh lên cái nút nhỏ màu đen ở trên ARMY Bomb và vẽ cả số 94 (năm sinh của RM và j-hope). Trong khi đó, j-hope chọn hô biến ARMY Bomb của anh chàng theo style quý phái với màu tím chủ đạo, màu tình yêu của BTS và ARMY.

Thành quả của 94-line. RM và j-hope công nhận việc trang trí cho ARMY Bomb khó thật nên hai anh chàng rất nể những bạn ARMY có “bàn tay vàng” đấy.

Đến phần cuối của buổi livestream, Jungkook đã ghé vào chơi với RM và J-Hope. Ban đầu, vì đây là buổi live riêng của hai anh nên Jungkook không định vào, nhưng RM bảo không sao đâu nên Jungkook mới vào chơi cùng.



Khi được RM nhờ đặt tên cho ARMY Bomb của mình, Jungkook đã đặt tên là Trái Đất (công nhận giống Trái Đất thật). Jungkook còn thắc mắc sao anh j-hope vẽ logo của BTS nhưng lại ghi là ARMY nữa cơ. Các ARMY cho rằng không phải j-hope nhầm đâu, chắc anh chàng vẽ như vậy ý muốn nói BTS và ARMY luôn gắn bó với nhau đó.

Hình ảnh "đốn tim" ARMY. (Ảnh cap màn hình)

Sự góp mặt của Jungkook đã khiến phần cuối buổi live thêm phần thú vị. Các ARMY rất vui và hạnh phúc khi thấy sự thân thiết của 3 anh em Namjoon - j-hope - Jungkook còn các chàng trai BTS đã phải công nhận ARMY siêu khéo tay, sáng tạo khi thiết kế nên những gậy cổ vũ vừa đẹp vừa ý nghĩa.



Bonus những chiếc ARMY Bomb xinh xắn do ARMY DIY (Do it yourself) để bạn ngắm đây:

ARMY Bomb với những bông hoa màu hồng ngọt ngào (Cre: @brattychimin)



Những hạt ngọc trai khiến chiếc ARMY Bomb này trông thật sang chảnh (Cre: @namgistudio)



Bạn chủ nhân của ARMY Bomb này chắc hẳn rất thích nhân vật Saber trong light novel Fate/Zero (Cre: @yoonguini)



Cái này được lấy cảm hứng từ ca khúc Spring Day - BTS (Cre: @icanrunforever)



ARMY Bomb lấy cảm hứng từ mixtape Hope World - j-hope (Cre: @/7thpromise)



Này thì quá quen rồi - màu sắc chủ đạo của series Love Yourself (Cre: u/foxannie)

ARMY Bomb với cảm hứng từ album Map of the soul: 7 (Cre: @KimLuny_)



AMI