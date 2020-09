Big Hit thông báo ra mắt ca khúc remix của BTS x Jason Derulo, "đối đầu" BLACKPINK

Quảng cáo

Hôm nay 28/9, công ty chủ quản của hai nhóm nhạc hàng đầu K-Pop bất ngờ cùng thông báo lịch phát hành ca khúc mới của hai nhóm, và thật bất ngờ là ngày phát hành này lại trùng nhau.

Sáng 28/9, YG Ent tung teaser video ca khúc Lovesick Girls của BLACKPINK, đồng thời thông báo ca khúc này sẽ được phát hành vào 11 giờ (giờ Việt Nam) sáng ngày thứ Sáu tuần này 2/10. Đây cũng là ca khúc chủ đề cho full album đầu tiên của BLACKPINK: The Album.

Trong lúc netizen Hàn còn đang mải bàn tán về màn comeback này của BLACKPINK thì đến tối, Big Hit bất ngờ thông báo bản remix ca khúc đình đám nhất nhì mạng xã hội TikTok - Savage Love của Jason Derulo kết hợp cùng BTS sẽ được phát hành cũng vào ngày thứ Sáu này, tức là cùng ngày ra mắt Lovesick Girls của BLACKPINK.

Hôm 27/9, BTS đã tung video TikTok đáp trả thử thách điệu nhảy ca khúc Savage Love của Jason Derulo. Video chỉ kéo dài 16 giây nhưng các chàng trai BTS đã khiến cho ARMY gần như bùng nổ. Netizen còn đang nghi ngờ về một màn kết hợp giữa BTS và Jason Derulo, vậy mà chỉ sau 1 ngày, Big Hit đã thông báo luôn lịch phát hành của màn kết hợp này.

Đây không phải là lần đầu tiên hai nhóm nhạc đình đám "đối đầu" nhau. Chỉ trong năm nay, đây đã là lần thứ hai BLACKPINK và BTS có ca khúc phát hành cùng ngày, lần đầu chính là hôm 26/6, hai ca khúc How You Like That (BLACKPINK) và Stay Gold (MV tiếng Nhật của BTS) đã được phát hành cùng ngày, thậm chí cùng giờ.

Tiếp sau đó là lịch phát hành Dynamite (BTS) và Ice Cream (BLACKPINK) cũng chỉ chênh nhau đúng 1 tuần. Chưa kể album của cả hai nhóm cùng đều được phát hành trong tháng 10 tới đây. Không rõ ý đồ của YG Ent và Big Hit là gì, nhưng rõ ràng màn "đối đầu" này đều khiến cả hai fandom của hai nhóm mặc dù rất mong chờ idol của mình comeback, nhưng vẫn không thể vui vẻ hoàn toàn.

Xem teaser album mới của BLACKPINK, netizen thương đôi tai của Jennie vô cùng YG Ent mới đây đã tung video nhá hàng cho album của BLACKPINK sẽ ra vào ngày 2/10. Album có tên “The Album” với ca khúc chủ đề “Lovesick Girls”.

Nửa đêm, Big Hit bất ngờ đánh úp ARMY, “nhá hàng” album mới của BTS Khi nhiều ARMY đã chuẩn bị đi ngủ thì Big Hit bỗng trồi lên như một vị thần và đánh úp chớp nhoáng, “nhá hàng” album sắp tới của BTS khiến ARMY "mất ngủ".

DAISY