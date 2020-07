Khán giả Nhật lo sốt vó khi “Mỹ nam tóc hồng” Yokohama Ryusei bị nhiễm COVID-19

Quảng cáo

Mới đây, công ty quản lý của nam diễn viên Nhật Bản Yokohama Ryusei cho biết anh được xác định đã nhiễm Covid-19. Được biết, vào ngày 20/7, sau khi kết thúc buổi tập cho vở kịch Ganryujima, Yokohama Ryusei có triệu chứng sốt.

Cùng ngày, sau khi đi khám ở cơ sở y tế và tiến hành xét nghiệm, anh được xác định đã bị nhiễm Covid-19.

Yokohama Ryusei được xác định đã bị nhiễm Covid-19. (Ảnh: Twitter)

Nam diễn viên Yokohama Ryusei hiện đang là một trong số những diễn viên trẻ triển vọng và được yêu thích của showbiz Nhật. Độ nổi tiếng của Yokohama Ryusei bùng nổ và tăng mạnh vào đầu năm ngoái 2019, khi tham gia vai nam chính trong bộ phim truyền hình Hajimete Koi o Shita Hi ni Yomu Hanashi (tựa tiếng Việt: Câu chuyện để đọc khi lần đầu biết yêu).

Trong phim, Yokohama Ryusei thủ vai một nam sinh trung học nổi loạn, một ngày muốn nghiêm túc học hành để thi đậu trường đại học danh giá. Yokohama Ryusei cuốn hút khán giả bởi vẻ ngoài mỹ nam lãng tử, đặc biệt là mái tóc hồng bồng bềnh như thể hoàng tử mùa Xuân.

Yokohama Ryusei bùng nổ sự nổi tiếng và được yêu thích sau vai diễn cậu nam sinh trung học nổi loạn tóc hồng trong "Câu chuyện để đọc khi lần đầu biết yêu". (Ảnh: Nonno)

Ngoài ra, Yokohama Ryusei còn tham gia một số tác phẩm khác như: L-DK: Two loves, under one roof; Cheer Boys...

Công ty chủ quản cho biết Yokohama Ryusei sẽ tuân thủ các chỉ dẫn của cơ sở y tế. Các fan đều hy vọng “Mỹ nam tóc hồng” sẽ chóng khỏe lại.

Hải Đường