Ngỡ ngàng với cuộc đổi ngôi ngoạn mục ở BXH Giá trị thương hiệu nhóm nhạc

Thông thường thì 3 vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng giá trị thương hiệu các nhóm nhạc K-Pop thường thuộc về những tên tuổi hàng đầu. Nhưng trong tháng 5, cả hai bảng xếp hạng dành cho nhóm nam và nữ đều có những cuộc đổi ngôi vô cùng ngoạn mục khi các nhóm nhạc tầm trung bỗng thăng hạng bất ngờ.

Oh My Girl thành công bất ngờ với mini-album mới

Còn nhớ hồi tháng 4, Oh My Girl không lọt được vào top 10 nhóm nữ có giá trị thương hiệu cao nhất nhưng ai mà ngờ được sang tháng 5, nhóm đã vọt thẳng lên vị trí đầu tiên. Lý do vì Oh My Girl đã có thêm rất nhiều fan sau chương trình Queendom dẫn tới việc mini-album Nonstop của nhóm đã thành công ngoài dự kiến, cháy hàng album chỉ sau một ngày mở bán khiến công ty chủ quản phải vội vã in thêm đĩa. Khán giả Hàn dành rất nhiều thiện cảm cho hình tượng khỏe khoắn trẻ trung của Oh My Girl cũng như khâm phục nỗ lực kiên trì, bền bỉ của các cô gái.

BTS hai năm liền luôn là nhóm nhạc có giá trị thương hiệu cao nhất

Còn ở bảng xếp hạng giá trị thương hiệu nhóm nam thì BTS vẫn giữ vững ngôi vị đầu tiên và đã hai năm liền BTS không tháng nào rời khỏi vị trí này. Trong tháng vừa qua, thành viên SUGA có ca khúc hợp tác với IU, BTS được mời tham gia buổi lễ tốt nghiệp trực tuyến Dear Class of 2020 bên cạnh rất nhiều chính trị gia và ngôi sao nổi tiếng toàn cầu.

ASTRO nhảy vọt lên vị trí Á quân

Khó đoán nhất chính là vị trí á quân khi ASTRO nhảy liền 10 bậc so với tháng trước. Nhóm vừa tái xuất với mini-album Gateway và ca khúc chủ đề Knock nhận được phản hồi tốt, giúp danh tiếng ASTRO thăng hạng hẳn. Việc Oh My Girl và ASTRO sau nhiều năm chỉ được xem là nhóm nhạc tầm trung nhưng vẫn chăm chỉ làm việc, comeback thường xuyên đã cho thấy "tích cực làm việc, vận may sẽ đến".

Trí Anh