Nicki Minaj gây bão Instagram với hình ảnh bà bầu sang chảnh, thu về hơn 20 triệu like

Quảng cáo

Mạng xã hội Instagram đang phát sốt với thông tin nữ rapper đình đám Nicki Minaj chuẩn bị làm mẹ. Với 4 bức ảnh chia sẻ trên tài khoản cá nhân, Nicki Minaj đã thu về hơn 20 triệu lượt “thả tim” và hàng trăm ngàn lời chúc từ các fan. Ngoài fan hâm mộ, vô số người nổi tiếng khác cũng để lại lời chúc phúc tốt đẹp như Ariana Grande, Christina Aguilera, Ne-Yo, Ali Wong, Ashley Graham,…

"Bà bầu" Nicki Minaj đang gây bão mạng xã hội. Nguồn: The Independent

Dù trở thành “bà bầu”, nữ rapper vẫn giữ nguyên “chất của Nicki Minaj” với những bộ trang phục sặc sỡ nóng bỏng cùng kiểu tóc nhiều màu thương hiệu. Ngoài ra, bên dưới 1 trong 3 bức ảnh cũng được Nicki đăng kèm một dòng trạng thái thể hiện niềm hạnh phúc của bản thân với cuộc hôn nhân hiện tại cùng niềm vui lớn này:

“Love. Marriage. Baby carriage. Overflowing with excitement & gratitude. Thank you all for the well wishes.” (tạm dịch: “Tình yêu. Hôn nhân. Xe nôi. Tràn ngập sự phấn khích và lòng biết ơn. Cảm ơn tất cả mọi người vì những lời chúc tốt đẹp.”)

Đây là con đầu lòng của Nicki Minaj với Kenneth Petty. Cả hai đã về chung một nhà với nhau kể từ năm ngoái, và Nicki chia sẻ rằng cô thực sự rất thoải mái và hạnh phúc với mối quan hệ này.

Nicki Minaj - Kenneth Perry. Nguồn: Click2Houston

Vậy là bên cạnh Katy Perry, chủ nhân siêu hit Anaconda cũng sẽ sớm trở thành mẹ trong năm nay. Dù chưa rõ giới tính hay ngày dự sinh của thiên thần nhỏ này, xin chúc cho Nicki Minaj sẽ sớm “mẹ tròn con vuông” và có một cuộc sống gia đình thật hạnh phúc trong tương lai.

Bạn bè thân thiết thì có bầu chung cho "zui". Nguồn: Digital Spy

Mark Nguyễn

Tổng hợp