Sao Hàn 24H: Suho (EXO) chuẩn bị nhập ngũ, fan K-Pop hạnh phúc với bài mới của Taeyeon

Quảng cáo

Ngày 4/5, Suho đã bất ngờ có lá thư gửi các EXO-L, thông báo sẽ lên đường nhập ngũ vào ngày 14/5. Suho biết rằng mình sẽ nhớ các fan rất nhiều và cũng mong các EXO-L luôn đoàn kết bên nhau, giữ sức khỏe thật tốt và dành nhiều tình cảm cho Suho. Như vậy, Suho là thành viên thứ ba của EXO nhập ngũ, sau Xiumin và D.O., khiến đội hình EXO thêm phần trống vắng. Được biết do thị lực kém nên Suho chỉ làm nhân viên phục vụ cộng đồng chứ không phải lính tại ngũ. Anh chàng sẽ vắng mặt khỏi showbiz trong 21 tháng.

Trên kênh TWICE Japan Official bất ngờ đăng tải đoạn video có dòng chữ rằng “Big News” sẽ đến vào 18h (giờ Việt Nam) ngày hôm nay 5/5. Các fan thì đồn đoán rằng đây sẽ là tin tức liên quan đến mini-album thứ 9 mang tên More & More. Hiện giờ fan mới chỉ biết rằng màu sắc chủ đạo của sản phẩm mới này là màu trắng và vàng đầy sang trọng.

Sau hai tháng lỡ hẹn thì Taeyeon đã tung ra single Happy. Quả đúng như tên gọi, từ giai điệu vô cùng bắt tai, vui tươi rộn ràng đến MV đầy màu sắc rực rỡ khiến người xem cũng thấy vui lây. MV Happy cũng được công ty SM Ent chu đáo làm phụ đề tiếng Việt rất hay và giàu vần điệu như một bài thơ. Không hổ danh là “nữ hoàng nhạc số”, ca khúc mới của Taeyeon đã nhanh chóng leo lên dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc tại Hàn. Còn Taeyeon thì hy vọng khán giả sẽ nghe Happy thật nhiều vì đúng như tên của mình, ca khúc này sẽ giúp mọi người thấy hạnh phúc hơn.

Nhân ngày trẻ em Hàn Quốc 3/5, nhiều idol đình đám đã ủng hộ những khoản tiền lớn cho quỹ Chiếc ô xanh để giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Changmin (TVXQ) đã quyên góp 55 triệu won (khoảng 1,1 tỷ đồng) còn IU gửi 100 triệu won (khoảng 2 tỷ đồng). Được biết từ năm 2015 đến giờ, IU đã đóng góp tới 800 triệu won (khoảng 16 tỷ đồng) vào quỹ này để giúp chi trả học phí cho trẻ em đến từ gia đình nghèo hoặc chỉ có ông bà nuôi dưỡng.

Hải Phong