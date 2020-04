Tạm quên nỗi lo mùa dịch với ca khúc mang thông điệp tích cực từ Liam Payne và DJ Alesso

“Midnight” mở đầu bằng giai điệu chậm rãi và giọng hát trầm ấm của Liam Payne rồi từ từ bùng nổ với những nốt nhạc rộn ràng, bắt tai, nhiều năng lượng đến từ vị trí của Alesso. Nam DJ đình đám cho biết: “Trong khoảng thời gian đầy khó khăn này, Liam và tôi mong rằng ca khúc mới có thể mang tới một chút tia hy vọng”.

Cả hai nghệ sĩ hy vọng ca khúc sẽ đem ánh sáng đến cho mọi người trong lúc khó khăn này.

Song song với audio, chiếc video biểu diễn cũng được hai nghệ sĩ trình làng. Trong khi Alesso tập trung phối khí và sản xuất ca khúc ở Los Angeles thì Liam Payne say sưa ca hát giữa chiều hoàng hôn buông đang dần phai trên một tầng thượng ở London. Mặc dù mỗi người quay phim ở một nơi nhưng họ vẫn gắn kết chặt chẽ với nhau qua tình yêu âm nhạc.

Alesso (bìa trái) và cựu thành viên nhóm 1D - Liam Payne

“Midnight” nối tiếp chuỗi hoạt động năng nổ của Alesso trong đầu năm 2020. Chỉ mới một tháng trước, anh vừa cho ra mắt ca khúc “One Last Time” bắt tay bộ đôi nhạc Dance Dubvision. Trở lại hồi tháng Một, DJ/producer tài năng đã tham dự sự kiện 2020 X GAMES ASPEN cùng Rae Sremmurd và Bazzi.

Alesso hiện là một trong những ngôi sao nhạc điện tử nổi bật nhất thế giới với gần 4 tỷ lượt stream. Anh từng hợp tác cùng nhiều tên tuổi lớn khác như Ryan Tedder của OneRepublic, Calvin Harris, Hailee Steinfeld, Florida Georgia Line, Anitta... cho ra các sản phẩm âm nhạc cực đỉnh.

Alesso đang có hơn 2 triệu lượt đăng ký kênh YouTube và hơn 13 triệu người nghe hàng tháng trên Spotify.

DJ người Thụy Điển sở hữu 4 single lọt Top 10 ở Anh và 2 ca khúc có mặt trong BXH Billboard Hot 100. Anh nổi tiếng nhất với các bản hit như “Let Me Go”, “Heroes (We Could Be)”, “Under Control”, “If I Lose Myself”...

Cách đây không lâu, Liam Payne đã phát hành album solo đầu tay “LP1”. Từng là thành viên nhóm nhạc lừng danh One Direction, sau khi nhóm tan rã, Liam cũng bắt đầu sự nghiệp solo và gặt hái nhiều thành công. Ngôi sao sinh năm 1993 đã tiêu thụ được tới hơn 18 triệu đĩa đơn chỉ trong hai năm một mình một ngựa. Các ca khúc của Liam Payne đã được stream tổng cộng hơn 3,7 tỷ lần.

Liam Payne sở hữu hơn 2,7 triệu lượt đăng ký YouTube và 11,9 triệu lượt khán giả trên Spotify.

Album “LP1” lên kệ năm ngoái chứa một trong những bản hit đình đám nhất của nam ca sĩ là “Strip That Down” kết hợp cùng Quavo. Ca khúc này đã bán ra hơn 11,5 triệu bản trên toàn cầu và thu về 1,8 tỷ lượt stream.

Trang Nguyễn

Tổng hợp