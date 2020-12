True Beauty: Bị chê không hợp nhưng giờ nhân vật của Hwang In Yeob lại được chờ đợi nhất

Quảng cáo

Ra mắt lần đầu tiên vào năm 2017 dưới vai trò người mẫu, mãi đến năm 2018, Hwang In Yeob mới chính thức chọn theo nghiệp diễn viên. Dù vào nghề muộn hơn các bạn đồng nghiệp nhưng Hwang In Yeob đã tích cực tham gia nhiều dự án truyền hình và phim chiếu mạng trong hai năm trở lại đây. Những vai diễn nổi bật nhất có thể kể đến như Park Dan Ho trong Chuyện chàng Nokdu (The Tale of Nokdu) và gần đây nhất là vai Goo Ja Sung trong Trở Lại Tuổi 18 (18 Again).

Hwang In Yeob trong phim "18 Again"



Tuy không có nhiều kinh nghiệm nhưng Hwang In Yeob lại được khán giả yêu mến nhờ diễn xuất chân chật, có duyên, cùng ngoại hình cá tính, đẹp góc cạnh, phù hợp với những vai “ngoài lạnh trong nóng” như vai Ja Sung trong Trở Lại Tuổi 18 và mới đây nhất là vai Han Seo Joon trong Vẻ Đẹp Đích Thực (True Beauty).

True Beauty được chuyển thể từ truyện tranh mạng (web-toon) cùng tên của tác giả Yaongyi. Tác phẩm đã đạt được hàng chục triệu lượt xem ở Hàn và gây tiếng vang toàn châu Á. Câu chuyện kể về cô nữ sinh có ngoại hình tầm thường Im Joo Kyung (Moon Ga Young), nhờ khám phá ra khả năng trang điểm thiên phú đã lột xác thành hotgirl đẹp và nổi tiếng trên MXH. Từ đó cô phải đối mặt với vô vàn rắc rối xoay quanh việc che giấu khuôn mặt thật.

Hwang In Yeob, Moon Ga Young và Cha Eun Woo trên poster phim "True Beauty"

Khi có tin Hwang In Yeob được chọn vào vai người mẫu tuổi teen cá tính Han Seo Joon bên cạnh Cha Eun Woo và Moon Ga Young trong bộ phim Vẻ Đẹp Đích Thực (True Beauty), nhiều tranh cãi đã nổ ra trong cộng đồng người hâm mộ, vì vị trí này vốn có nhiều ứng cử viên sáng giá hơn. Tuy nhiên, màn trình diễn của Hwang In Yeob trong phim Trở Lại Tuổi 18 đã giúp anh phần nào xua tan áp lực dư luận. Một Ja Sung bề ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp, biết quan tâm người khác đã chạm đúng gu của đông đảo khán giả nữ.

Hwang In Yeob với tạo hình nhân vật Han Seo Joon như từ trong truyện bước ra

Thêm vào đó là tạo hình của Hwang In Yeob trong Vẻ Đẹp Đích Thực như bước ra từ trang sách cũng giúp các fan nguyên tác an tâm trước sự lựa chọn của đạo diễn. Ngoại hình lạnh lùng, cá tính của In Yeob được nhìn nhận là khá phù hợp với Seo Joon.

Sau khi hai tập đầu tiên của True Beauty lên sóng, bộ phim nhận đã gây ra hai luồng ý kiến rõ rệt: Kẻ thì chê phim quá trẻ con, người thì khen phim hợp thị hiếu. Tuy nhiên diễn xuất của Hwang In Yeob là điểm sáng không thể chối cãi của bộ phim. Khán giả nữ vẫn luôn trông đợi đến phân đoạn của Han Seo Joon xuất hiện bên cạnh cặp đôi chính.

“Nghệ Thuật Săn Quỷ Và Nấu Mì” sở hữu nhiều điểm cộng thế này không “hot” mới lạ Ngay sau khi lên sóng, rating của "The Uncanny Counter" (tựa Việt: Nghệ Thuật Săn Quỷ Và Nấu Mì) tăng dần đều qua mỗi tập, và mới nhất còn đạt được rating kỷ lục về số lượng người xem trong lịch sử của nhà đài OCN.

