Tứ đại mỹ nhân của “Alice in Borderland“: Những bông hồng đẹp và lắm gai dư sức sinh tồn

Alice in Borderland (Imawa no Kuni no Alice/ Thế giới không lối thoát) đang là siêu phẩm được quan tâm nhất nhì hiện nay trên Netflix. Vừa mới lên sóng, Alice in Borderland đã ngay lập tức có mặt trong Top 10 của Netflix Việt Nam, hạ cánh ở vị trí số 2, và không ngừng tăng nhiệt ở Việt Nam cũng như các quốc gia khác như Nhật Bản, Thái Lan...

Bộ phim được chuyển thể từ manga cùng tên rất nổi tiếng. Nhân vật chính của câu chuyện là cậu trai trẻ Arisu nghiện game, sống không mục đích. Một ngày nọ, Arisu cùng hai người bạn của mình bỗng thấy cả ba lạc lõng giữa một Tokyo vắng vẻ, hoang tàn. Cả ba phải tham gia vào những trò chơi chết người ở đây để tìm cách sinh tồn.

"Alice in Borderland" là một bộ phim điên rồ nhưng hấp dẫn từng phân cảnh một.

Alice in Borderland là một bộ phim điên rồ không dành cho những khán giả yếu tim bởi sự lạnh lùng, tàn nhẫn và máu me của nó trong mỗi trò chơi. Một bộ phim về đấu trí, đấu sức và tìm cách sinh tồn trong một thế giới điên rồ và nguy hiểm dường như không phải là "sân chơi" của các cô gái. Nhưng tứ đại mỹ nhân của Alice in Borderland sẽ cho khán giả một đáp án khác: rằng hoa hồng càng đẹp thì càng lắm gai.

Tsuchiya Tao (1995)

Usagi - Cô nàng leo trèo của "Alice in Borderland".

Trong Alice in Borderland, Tsuchiya Tao thủ vai Usagi Aoiha - cô gái luôn đồng hành cùng Arisu. Usagi vốn là một người leo núi, hiểu biết về tự nhiên cũng như cách sinh tồn ở đây. Nhờ khả năng leo trèo, sức bền tốt, cùng với các kỹ năng săn bắt thú, phản xạ nhanh... Usagi đã nhiều lần tự thoát khỏi hiểm cảnh cũng như trợ giúp Arisu trong một số trò chơi.

Trong "Alice in Borderland", mỗi trò chơi tương ứng với một quân bài và tên gọi của nó tương ứng với tính chất của trò chơi đó. Bích tượng trưng cho Usagi, điều này nói lên những gì?

Vững vàng và đáng tin cậy, đó là Usagi.

Tsuchiya Tao là một gương mặt rất quen thuộc đối với những khán giả thích xem phim Nhật. Tham gia đóng phim từ năm 2008, cho đến nay Tsuchiya Tao đã đóng rất nhiều phim điện ảnh và truyền hình. Những bộ phim nổi bật của cô có thể kể đến: Orange, Rurouni Kenshin (vai Misao), LIMIT, Đến khổ khi được anh trai yêu thương quá nhiều, Chúng ta cùng chờ mùa xuân tới (Haru Matsu Bokura)...

Tsuchiya Tao là gương mặt diễn viên trẻ rất quen thuộc với khán giả phim Nhật.

Xinh đẹp dịu dàng, đường nét nhu mì hiền lành, nhưng khi cần cũng có thể rất sắc sảo.

Tsuchiya Tao vốn được biết đến là nữ diễn viên trẻ chuyên trị các vai nữ dịu dàng, trong sáng, mang màu sắc học đường tươi vui. Nhưng trong Alice in Borderland, Tsuchiya Tao đã cho thấy mình có thể thể hiện nhiều màu sắc hơn nữa qua những phân cảnh leo trèo, đu mình đẹp mắt.

Tsuchiya Tao chuyên trị các vai thiếu nữ học đường, thanh xuân.

Nhưng qua một số phim như "Rurouni Kenshin", "Alice in Borderland"... cô cho thấy mình là một diễn viên dám thử thách và đa sắc màu.

Miyoshi Ayaka (1996)

Mỹ nhân Miyoshi Ayaka vào vai vai Anne. Trước khi đến thế giới điên rồ của Alice in Borderland, Anne là chuyên gia giám định pháp y của Sở cảnh sát Tokyo. Vì thế, cô là lá bài đắc lực cho những trò chơi đấu trí hòng làm rối loạn tâm trí người khác, như trò Săn Phù Thủy.

Biểu tượng tương ứng với Anne là Rô.

Ann vốn là chuyên gia giám định pháp y.

Miyoshi Ayaka vừa là người mẫu, vừa là diễn viên, trước đây cô cũng từng mon men bước vào thế giới thần tượng khi là một thành viên của nhóm nhạc Sakura Gakuin. Sự nghiệp người mẫu của Miyoshi Ayaka nổi bật hơn cả. Cô tham gia khá nhiều phim, đa số là các vai phụ trong Kokuhaku (Thú Tội), Lost Days... Miyoshi Ayaka cũng có những phim thủ vai chính như trong Dance With Me và nhận được phản hồi tốt.

Thuở còn gắn bó với mái tóc dài, Miyoshi Ayaka đã vô cùng quyến rũ.

Miyoshi Ayaka vừa là diễn viên, vừa là người mẫu.

Miyoshi Ayaka luôn là biểu tượng của sắc đẹp quyến rũ, và theo năm tháng nhan sắc của cô ngày càng mặn mà hơn. Vẻ đẹp sắc sảo của Miyoshi Ayaka một lần nữa phát huy trong Alice in Borderland, đánh gục bao con tim.

Theo năm tháng, Miyoshi Ayaka ngày càng quyến rũ sắc sảo hơn.

Cô là một trong những biểu tượng nhan sắc quyến rũ của xứ sở hoa anh đào.

Đóng phim không nhiều nhưng Miyoshi Ayaka cũng giắt túi những tựa phim ấn tượng.

Asahina Aya (1993)

Kuina chắc chắn là bông hồng được yêu thích nhất nhì "Alice in Borderland".

Cô gái vừa xinh đẹp quyến rũ vừa đáng yêu Kuina Hikari chắc chắn là một trong những mỹ nhân được yêu thích nhất nhì Alice in Borderland. Câu chuyện cuộc đời của Kuina cũng vô cùng thú vị và chạm đến cảm xúc của nhiều khán giả. Dù có vẻ ngoài "bánh bèo", Kuina lại là một đả nữ đáng gờm với khả năng đánh đấm khiến mọi kẻ đối đầu phải dè chừng - dù kẻ đó có là một gã trai có vũ khí và máu lạnh.

Chuồn là biểu tượng quân bài của Kuina.

Biểu tượng Chuồn nói lên điều gì về tính cách và vai trò của Kuina trong trò chơi sinh tồn này?

Asahina Aya vừa là người mẫu, vừa là diễn viên. Cô gây ấn tượng với gương mặt xinh đẹp ngây thơ nhưng thân hình vô cùng quyến rũ. Asahina Aya chỉ mới bắt đầu đóng phim từ năm 2018, nên gia tài phim ảnh chưa có nhiều và đa số đều là vai phụ. Một số phim nổi bật của Asahina Aya có thể kể đến: Cheer Dance, Grand Blue...

Asahina Aya vừa là người mẫu vừa là diễn viên.

Asahina Aya có gương mặt xinh đẹp ngọt ngào...

và thân hình vô cùng quyến rũ.

Một trong những nhan sắc càng ngắm càng yêu của showbiz Nhật.

Naka Riisa (1989)



Trong Alice in Borderland, Naka Riisa thủ vai Mira, một cô gái bí ẩn trong ban điều hành của Bãi Biển - một thiên đường tự tạo và cũng điên rồ không kém các trò chơi sinh tồn ở đây. Vai trò của Mira chưa được nhắc đến nhiều trong phần 1, nhưng cô vẫn là một trong những nhân vật nắm giữ những lá bài có thể thay đổi cục diện của trò chơi sinh tồn này.

Tính cách của Mira được thể hiện qua biểu tượng Cơ.

Biểu tượng quân bài Cơ luôn cho thấy trước đó là một trong những trò chơi khó chịu nhất, dĩ nhiên Mira cũng không dễ đụng vào.

Naka Riisa đóng phim từ năm 2006, đến nay cô đã sở hữu danh sách rất dài những phim mình đã tham gia, từ vai phụ đến vai chính đến vai khách mời. Naka Riisa có khả năng hóa thân đa dạng vai, từ nữ sinh cá tính đến nữ sinh dịu dàng, từ một người vợ nhu mì đến một người vợ điên loạn, từ một phụ nữ đơn giản đến một phụ nữ phức tạp... Những phim nổi bật của Naka Riisa có thể kể đến: Halffway, My Boss My Hero, Binbo Danshi, Đầu Gấu và Mắt Cận (Yankee-kun to Magena-chan), Cold Case, Mười bí mật (10 no Himitsu)...

Naka Riisa thuở trong trẻo, thanh thuần.

Cô cũng có thể rất xinh đẹp, thời thượng.

Hay cá tính, năng động.

Thậm chí là hầm hố, nổi loạn.

Alice in Borderland gồm 8 tập, đã có trọn bộ trên Netflix với phụ đề tiếng Việt.

HẢI ĐƯỜNG ​