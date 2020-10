Cuốn Harry Potter cũ này có thể bán được 1,5 tỷ đồng, bạn kiểm tra ngay xem mình có không

Quảng cáo

Đôi khi, có những thứ tưởng như cũ kỹ, chẳng dùng làm gì nữa lại có thể đem về cho bạn cả một gia tài.

Chẳng hạn như trường hợp của ông bố này - chú ấy từng mua cuốn Harry Potter and the Philosopher's Stone (Harry Potter và hòn đá phù thủy) để dạy con học tiếng Anh sau khi gia đình chuyển từ Anh tới Luxembourg. Thế rồi, chú ấy để nó lên giá sách và quên nó đi.

Nhưng giờ thì nó sắp đem về cho chú một khoản tiền gấp nhiều lần số tiền mua sách.

Bản bìa cứng của cuốn sách này đang được giới sưu tập tìm kiếm.

Đây là cuốn Harry Potter and the Philosopher's Stone bìa cứng, đời đầu, được in vào năm 1997. Hiện nó đang trở thành “cục cưng” của các nhà sưu tập.

Cuốn sách của ông bố nói trên sẽ được bán đấu giá vào ngày 13/10 tới. Các chuyên gia đấu giá cho rằng, vì sách của chú ấy còn mới nên có thể sẽ đem về 50.000 bảng (1,5 tỷ đồng), cao hơn hẳn so với những cuốn trước từng được bán (20 đến 30.000 bảng).

Chủ nhân của cuốn sách không cho biết tên, nhưng đã kể: “Tôi mua cuốn sách này khoảng 18 tháng sau khi nó được xuất bản. Nói thật là tôi đọc nó cho các con nghe mỗi một lần rồi cất đi luôn”.

Kiểm tra ngay xem bạn có cuốn sách này không nhé. Ảnh: Hansons.

Mới đây, khi đọc tin về việc một số người bán những cuốn Harry Potter cũ, chú ấy quyết định xem lại cuốn sách của mình và được công ty đấu giá xác nhận rằng nó là đồ quý hiếm.

Các dấu hiệu cho biết cuốn Harry Potter and the Philosopher's Stone của bạn thuộc đời đầu và có thể bán được rất nhiều tiền là:

- Cụm từ 1 wand bị lặp (viết thành 2 lần) ở trang 53.

- Từ philosopher bị viết sai chính tả ở bìa sau.

- Tên tác giả được viết là Joanne Rowling ở trang trong sách.

- Dấu hiệu quan trọng nhất: Số phát hành là 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1.

Một cuốn sách với từ "philosopher" bị viết sai chính tả từng bán được 28.500 bảng (850 triệu đồng). Ảnh: Hansons.

Jim Spencer, chuyên gia về sách của công ty đấu giá, cho biết: “Những cuốn sách đầu tiên này rất hiếm. Chỉ có 500 bản được in, trong đó 300 bản đã được gửi cho các thư viện và trường học, nên chỉ còn 200 cuốn mà mọi người đang giữ. Đây mới là cuốn thứ 4 mà tôi nhận được để đấu giá”.

Số xuất bản rất đặc biệt được ghi ở trang trong. Ảnh: Caters News Agency.

Dù sao cũng còn gần 200 cuốn khác, nên bạn thử xem ngay ở nhà mình xem có không nào!

