Kem xoài xanh chấm sốt kiểu Thái, sự kết hợp độc lạ nghe thôi đã rớt nước miếng!

Sốt Nam pla wan và tôm khô trên website Swensen's Thái Lan. Mỗi set có giá 20 bath (khoảng 15.000 đồng)

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19, tại Thái Lan, những ai muốn thưởng thức vị kem độc đáo này chỉ có thể mua mang về (take away) hoặc gọi giao hàng tận nơi.

Thật sự là muốn xin ngay công thức để thử nghiệm tại nhà, bạn nhỉ!