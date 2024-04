Nắng nóng mở rộng ở miền Bắc, nhiệt độ Hà Nội có thể lên đến 49 độ C vào ngày mai

HHT - Gần như toàn miền Bắc đang có một cuối tuần nóng dữ dội, nắng từ rất sớm và nóng đến tối muộn. Theo dự báo hiện tại, ngày mai nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội có thể lên đến 49 độ C, rất nóng bức.

Cuối tuần này, nắng nóng mở rộng ra toàn bộ khu vực Đông Bắc Bộ và Đồng bằng Bắc Bộ, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Hôm nay, 20/4, trời nắng từ rất sớm, nhiệt độ tăng nhanh. Tại Hà Nội và các khu vực lân cận, từ sáng đến trưa, cứ mỗi giờ nhiệt độ tăng khoảng 2oC và đạt đỉnh điểm vào đầu giờ chiều.

Chiều thứ Bảy, nhiệt độ ở Hà Nội lên mức 44 - 45oC (các mức nhiệt độ được ghi đều là nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), các tỉnh thành xung quanh đều trên 40oC, Việt Trì có thể lên 45 - 46oC, trời nắng gắt. Đến tối thứ Bảy, nhiệt độ ở Hà Nội vẫn ở mức 30 - 31oC, các khu vực lân cận cũng tương tự hoặc chênh lệch ít.

Theo dự báo hiện tại, đợt nắng nóng này vẫn tiếp diễn ở phần lớn miền Bắc trong ngày mai, nhiều nơi nhiệt độ còn tăng lên.

Sáng Chủ Nhật, một số nơi ở miền Bắc như Hà Nội, Nam Định nóng 40oC từ khoảng 10h. Lúc nóng đỉnh điểm sẽ là khoảng 14h - 15h, dự báo nhiệt độ ở Hà Nội lên đến 48 - 49oC, Hòa Bình 44oC, Việt Trì 46oC, Hải Phòng 41oC… Nếu có thể, người dân nên tránh ra ngoài trời vào những thời điểm nắng nóng khắc nghiệt như thế này.

Sang đến thứ Hai, nhiệt độ ở phần lớn miền Bắc có giảm nhưng chỉ giảm nhẹ. Đến thứ Ba tuần tới, 23/4, nhiệt độ mới giảm tiếp khoảng 4 - 6oC do ảnh hưởng của không khí lạnh nhẹ, hay ở thời điểm này thì nói chính xác hơn là gió Đông Bắc yếu (vì chỉ giúp trời dịu hơn chứ không lạnh nữa).