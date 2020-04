Ngày này 15 năm trước, đây chính là người đã đăng video đầu tiên lên YouTube

Quảng cáo

Ngày 23/4 (múi giờ Mỹ) cách đây đúng 15 năm, đoạn video đầu tiên đã được đăng tải lên YouTube. Đây là dấu mốc quan trọng trong việc thay đổi cách thức chia sẻ tin tức, âm nhạc, phim ảnh… lúc bấy giờ từ ngoại tuyến, sang trực tuyến. Đồng thời, mở ra một phương thức kiếm tiền mới và tạo nên những YouTuber triệu đô.

Tất cả bắt đầu cách đây 15 năm. Cụ thể, vào lúc 20:27:12 ngày 23/4/2005 theo giờ Mỹ (tức ngày 24/4/2005 theo giờ Việt Nam), Jawed Karim - nhà đồng sáng lập của YouTube đã đăng tải đoạn video đầu tiên lên mạng chia sẻ video này với tiêu đề “Me at the zoo”.

“Me at the zoo” đơn giản chỉ là một video dài 19 giây quay lại cảnh Karim đứng trước những con voi tại sở thú. (Ảnh: Me at the zoo)

“Me at the zoo” đơn giản chỉ là một video dài 19 giây quay lại cảnh Karim đứng trước những con voi tại sở thú và nói với người xem rằng:

“Alright so here we are in front of the elephants, and the cool thing about these guys is that they have really, really, really long, trunks, and that’s cool. And that’s pretty much all there is to say” (tạm dịch: Được rồi, chúng tôi đang ở đây, trước những chú voi, và điều thú vị về những chú voi này là chúng có những cái vòi thật sự, thật sự dài. Như thế đã là quá nhiều điều để nói rồi).

Karim đã tạo tài khoản YouTube trong cùng một ngày với tên jawed để đăng đoạn video và cho đến nay, đây vẫn là video duy nhất của tài khoản này. Dẫu vậy, đoạn video dài 19 giây này vẫn đạt hơn 90 triệu lượt xem.

Một năm sau đoạn video “Me at the zoo” được đăng tải, Karim và những người đồng sáng lập đã lại YouTube cho Google với mức giá khổng lồ 1,65 tỷ USD. Giờ đây, nền tảng video này có hơn 2 tỷ người dùng mỗi tháng, theo YouTube.

Jawed Karim được biết đến là một trong 3 người sáng lập của YouTube: Jawed Karim, Steve Chen và Chad Hurley. Cả ba đều là những nhân sự cũ của Paypal. Karim sinh ngày 28/10/1979 tại Merseburg (miền Đông nước Đức) và cùng gia đình chuyển về miền tây nước Đức một năm sau đó.

Bộ đồng sáng lập YouTube: Chad Hurley, Steve Chen và Jawed Karim. (Ảnh: Wikipedia)

Theo chia sẻ của Karim, việc phát triển YouTube của anh và 2 người bạn của mình xuất phát từ ý tưởng về việc tìm kiếm thông tin từ video. Karim cảm thấy rất khó khăn trong việc tìm kiếm các video liên quan đến sự kiện sóng thần tại Ấn Độ Dương năm 2004 và sự kiện Janet Jackson gặp sự cố tại Super Bowl 2004. Từ đó, anh nảy ra ý tưởng sáng lập ra một website chia sẻ video, đề xuất ý tưởng với Hurley, Chen. Cả ba bắt tay vào thực hiện và đã lập ra YouTube. Khi Google mua lại YouTube, Jawed Karim đã nhận được 137.443 cổ phiếu, tương đương với khoảng 64 triệu USD.

Duy Huỳnh