Người nghiện nặng chơi game sẽ trông đáng sợ như thế nào sau 20 năm nữa?

Trong báo cáo Phân loại Thống kê Quốc tế về Bệnh tật và Các vấn đề Sức khỏe liên quan (ICD 11), cập nhật vào tháng 5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã xếp nghiện game vào nhóm các rối loạn tâm thần, đặc trưng bởi hành vi chơi dai dẳng, tái diễn, dù là trực tuyến hay ngoại tuyến.

“Game thủ nghiện game” sẽ trông như thế nào sau 20 năm nữa nếu vẫn cứ duy trì lối sống như thế này. (Ảnh: OnlineCasino.ca)

Mãi cho đến gần đây, WHO mới khuyến nghị mọi người nên ở nhà chơi game vì đây là hình thức giải trí tại gia, có thể giúp mọi người dễ dàng kết nối với nhau trong thời điểm cách ly xã hội để tránh virus lây lan. Tuy nhiên, cũng giống như tất cả các hoạt động khác, chơi game cũng cần có giới hạn và bạn chắc chắn cũng sẽ không muốn nghiện game nữa sau khi xem xong loạt ảnh dưới đây.

Cụ thể, sau khi tiến hành thu thập dữ liệu từ các tổ chức uy tín như NHS, National Geograph, WHO và UKIE, nhóm nghiên cứu đến từ OnlineCasino.ca đã phác thảo hình ảnh một “game thủ nghiện game” sẽ trông như thế nào sau 20 năm nữa nếu vẫn cứ duy trì lối sống như thế này.

Game thủ này có đôi mắt với đầy tơ máu, đồng tử đen mở to hơn bình thường vì thường xuyên nhìn máy tính với cường độ cao. (Ảnh: OnlineCasino.ca)

Cơ thể biến dạng bất thường của game thủ sau 20 năm. (Ảnh: OnlineCasino.ca)

Game thủ nghiện game này được gọi là Michael. Hình dạng của nhân vật này khiến không ít người xem hoảng sợ với đôi mắt với đầy tơ máu, đồng tử đen mở to hơn bình thường.

Theo OnlineCasino.ca, vì ở trong phòng kín không có ánh sáng trong thời gian dài nên làm cho da của game thủ này thiếu đi Vitamin D và B12, từ đó khiến da trở nên trắng bệch thiếu sức sống, đầu cũng hói dần đi.

Do không vận động nhiều nên bụng to của game thủ cũng to bất thường vì tích mỡ, mặc dù thân hình không hề mập mạp.

Phần da ở đầu ngón tay bị chai đi nhiều và xương ngón tay cũng trở nên biến dạng. (Ảnh: OnlineCasino.ca)

Phần vai và lưng nhân vật cũng bị gù đi vì ngồi nhiều và không đúng tư thế. (Ảnh: OnlineCasino.ca)

Do thao tác với bàn phím cùng bấm chuột thường xuyên nên phần da ở đầu ngón tay bị chai đi nhiều và xương ngón tay cũng trở nên biến dạng. Phần vai và lưng nhân vật cũng bị gù đi vì ngồi nhiều và không đúng tư thế. Bên cạnh đó, do game thủ này thường đeo tai nghe nên sau 20 năm thì phần đầu của anh ta cũng biến dạng trầm trọng.

Ngoài ra, không chỉ ảnh hưởng nửa thân người trên, phần thân dưới của game thủ này cũng bị biến dạng theo nhiều năm. Vì phải ngồi thường xuyên nên máu ở chân không được lưu thông gây ra phù nề, và còn có thêm phần sưng to ở mắt cá chân.

Phần thân dưới của game thủ này cũng bị biến dạng trầm trọng do ngồi máy trong thời gian dài. (Ảnh: OnlineCasino.ca)

Có thể nhiều người sẽ không tin, nhưng phải biết rằng, mô hình của Michael là mô phỏng theo hình dạng biến chứng của những người chơi game thành nghiện trên thế giới và được thực hiện trên nhiều nghiên cứu.

Đây ít nhiều cũng là một lời cảnh tỉnh cho những ai đang nghiện game nặng và duy trì lối sống không tích cực.

Duy Huỳnh