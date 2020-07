Cuộc đời sẽ không hề kết thúc nếu lỡ đâu em chọn sai ngành, học nhầm trường

Quảng cáo

Anh Sky thân mến,

Vừa đi học lại là lớp em đã rần rần chuyện chọn trường ĐH. Em thấy các bạn ai nấy cũng khí thế đăng kí quá trời hồ sơ mà run quá! Cơ bản là từ bé đến lớn em chỉ toàn đi học rồi về nhà nên mọi thứ đều mù tịt, em thậm chí còn không biết em thích gì. Ai cũng nói đây là lựa chọn cả đời, phải thật cẩn thận để không sai lầm. Anh có thể cho em lời khuyên được không ạ?

Chào em,

Trước tiên, anh mong em đừng nghĩ quá trầm trọng rằng: Chọn ngành, chọn trường thi ĐH là việc quyết định cả cuộc đời. Hồi trước, khi học cấp Ba, anh đã từng nghĩ như thế, nhưng sau này, thực tế đã chứng minh điều hoàn toàn ngược lại. Rất nhiều bạn của anh, ban đầu chọn ngành nghề này nhưng sau lại làm nghề hoàn toàn trái ngược... Vậy, các bạn ấy có hối tiếc vì ban đầu mình đã chọn “có vẻ” sai ngành sai nghề không?

Anh sẽ kể em nghe câu chuyện về một người bạn của anh. Bạn ấy học ngành kế toán ở ĐH Thanh Hoa - ĐH danh giá nhất ở Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp, bạn làm cho một công ty danh tiếng, mức lương cũng vào hàng ngất ngưởng. Tuy nhiên, chỉ sau một năm đi làm, bạn đã quyết định nghỉ việc, đăng kí vào một tổ chức tình nguyện quốc tế tại Tarzania, dạy cho trẻ em ở đó học tiếng Anh.

Điều kiện sống ở châu Phi dĩ nhiên là không dễ dàng tí nào, nhất là chỗ bạn ấy ở lại là vùng có chiến sự, lâu lâu bom đạn nổ ì đùng, Internet hoàn toàn không tồn tại, khí hậu khắc nghiệt và tất nhiên, ngôn ngữ cực kì khác nhau. Vậy mà bạn ấy đã có thể ở đó, và sống rất hạnh phúc trong suốt hai năm vì “cảm giác được giúp ích cho người khác, thay vì chỉ làm giàu cho ông chủ công ty”. Khi anh hỏi rằng quyết định như vậy, bạn có tiếc bốn năm đã học kế toán không, vì dường như bây giờ bạn chẳng sử dụng kiến thức đó làm gì cả. Bạn đã vui vẻ trả lời: “Không, ít nhất thì tớ đã biết rất rõ tớ không hợp với nghề kế toán. Và nhờ học kế toán, bây giờ tớ quản lí tiền bạc cực kì giỏi đấy, không bao giờ tiêu tiền phung phí đâu!”.

Em biết không, cuộc đời mình, nhất là giai đoạn tuổi trẻ, giống như một củ sen vậy, có rất nhiều khoảng trống cho việc thử nghiệm, chọn lọc và tìm kiếm những điều phù hợp nhất với mình. Đừng quá lo sợ hay run rẩy trước các quyết định, vì cái nào rồi cũng sẽ giúp ích cho cuộc đời mình sau này. Theo một nghiên cứu khoa học, trung bình phải đến khi nữ 27 tuổi, nam 30 tuổi thì mới biết một cách tương đối rõ ràng mình muốn gì và có thể làm được gì tốt nhất (tất nhiên cũng có những ngoại lệ).

Vậy bây giờ phải làm thế nào? Em hãy lắng nghe thử trái tim mình, thật chậm thật kĩ, rằng từ trước đến nay, việc học môn nào và làm việc gì khiến em thấy thoải mái, thích thú nhất. Sau đó, em có thể tham khảo các bài trắc nghiệm tính cách kèm theo tư vấn nghề nghiệp phù hợp, hỏi thử một số người thân em tin tưởng nhất. Đừng hỏi quá nhiều người, không khéo em lại tiếp tục rối tinh rối mù và lạc đường ấy.

Và trên hết, hãy yên tâm là, cuộc đời em sẽ không hề kết thúc nếu lỡ đâu em chọn sai ngành, học nhầm trường. “Thỉnh thoảng, chính những chặng đường bạn đi qua sẽ dạy cho bạn rất nhiều thứ về điểm đến cuối cùng” (Sometimes it's the journey that teaches you a lot about your destination) - Aubrey Drake Graham. Thi ĐH, đó chỉ là một trong những cánh cửa để em bước vào khu vườn rộng lớn của cuộc đời. Khu vườn ấy không chỉ có một lối đi, có cả những con đường chưa được khai phá, đang ở đâu đó chờ em đến học hỏi và mở ra dài rộng hơn đấy!

Anh Sky

