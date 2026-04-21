Bóng Ma Hạnh Phúc hot tới nỗi một hành động của tiểu tam Trang cũng thành trend Tiktok

HHTO - Thật không ngờ hành động này của tiểu tam Như Trang lại được netizen đua nhau bắt chước và tạo thành trend trên Tiktok luôn.

Như Trang chắc chắn là nhân vật bị ghét nhất phim Bóng Ma Hạnh Phúc và cả vũ trụ phim Việt lúc này. Trẻ tuổi mà đã tâm cơ, được Thanh Mai giúp đỡ cưu mang nhưng không biết ơn mà lại tìm cách qua lại với chồng của Thanh Mai, phá vỡ hạnh phúc gia đình cô … chừng đó là đủ để Như Trang bị khán giả ghét cay ghét đắng.

Như Trang tìm đủ cách để dụ dỗ Dũng

Như Trang đã vạch hẳn một kế hoạch để dụ dỗ giám đốc Dũng khiến cho anh ta không thể thờ ơ. Như trong một cảnh phim, Như Trang diễn vai cô gái chăm chỉ, ở nhà cũng cặm cụi làm việc. Nhưng thay vì ngồi vào bàn thì cô lại để máy tính lên mặt bếp, làm việc thì ít mà gây chú ý thì nhiều. Đây là chiêu thức của Như Trang để khiến Dũng phải lsa vào chiếc bẫy tình cảm mà cô giăng sẵn.

Như Trang sẵn sàng giăng bẫy ngay trong chính nhà của Dũng và Mai

Cảnh quay dù ngắn ngủi nhưng cũng đủ nói lên tính cách mưu mô của Như Trang, và dáng đứng “nhìn đã thấy đau cột sống” cũng khiến netizen chú ý, bàn luận. Nhiều người còn bắt chước tư thế này để quay clip hài hước, tạo thành trend vui nhộn trên Tiktok. Dù cố diễn sâu, ra vẻ chuyên tâm làm việc giống với Như Trang nhưng tất nhiên ai xem cũng chỉ thấy buồn cười.

Và xu hướng này đã cho thấy Bóng Ma Hạnh Phúc đang ăn khách tới mức nào. Dù nội dung không mới nhưng phim vẫn thành công nhờ các chi tiết nhỏ mà ấn tượng, nhân vật có tính cách cực rõ ràng: Mai cam chịu, Dũng đểu giả, Trang mưu mô khiến cho khán giả không thể rời mắt khỏi phim, càng xem càng sốt ruột chờ ngày Mai phát hiện ra mọi chuyện và từ hiền hóa dữ.