Miss World lần thứ 73 được tổ chức tại Việt Nam sẽ đón khoảng 120 thí sinh

HHTO - Hướng tới mùa giải kỷ niệm 75 năm, cuộc thi Miss World lần thứ 73 được tổ chức tại Việt Nam đang hoàn thiện những khâu chuẩn bị đầu tiên. Đơn vị tổ chức cùng đại diện Miss World vừa có chuyến khảo sát thực tế xuyên Việt nhằm đánh giá các địa điểm tiềm năng cho chuỗi hoạt động của cuộc thi.

Miss World 2026 - Hoa hậu Thế giới lần thứ 73, mùa giải đặc biệt kỷ niệm 75 sẽ được tổ chức ở Việt Nam. Cuộc thi dự kiến quy tụ hơn 120 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới với hành trình kéo dài gần một tháng đi qua nhiều tỉnh thành tại Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt đến bạn bè quốc tế.

Sau buổi họp báo khởi động cuộc thi diễn ra giữa tháng 5, chủ tịch Julia Morley cùng tổ chức Miss World vừa quay trở lại Việt Nam. Lần này, đoàn phối hợp cùng đơn vị đăng cai tại Việt Nam tiến hành khảo sát các điểm đến trọng điểm trước khi cuộc thi chính thức bắt đầu vào tháng 8.

Trong chuyến khảo sát này, ba điểm đến đã được lựa chọn để đánh giá thực tế bao gồm Hà Nội, Hải Phòng và Nha Trang.

Thủ đô Hà Nội mang ý nghĩa đặc biệt khi được công bố là điểm dừng chân đầu tiên, nơi chào đón hơn 120 cô gái hội tụ, đánh dấu mốc khởi đầu cho hành trình kéo dài một tháng tại Việt Nam. Tại đây, các thí sinh sẽ gặp gỡ, giao lưu và có cơ hội đắm mình trong vẻ đẹp văn hóa, con người cùng những giá trị truyền thống đặc sắc.

Trong chuyến khảo sát tại Hà Nội, bên cạnh việc đánh giá các địa điểm lưu trú và tổ chức sự kiện, Chủ tịch Julia Morley cùng các thành viên đã dành thời gian trải nghiệm các món ăn truyền thống như bánh mì, bánh cuốn, phở và tìm hiểu các câu chuyện về lịch sử, văn hóa và đời sống của người Việt.

Bên cạnh Hà Nội, Hải Phòng sẽ là tâm điểm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của Miss World, nổi bật nhất là show thời trang đẳng cấpVietnam Beauty Fashion Fest (VBFF).

Với lợi thế cảnh quan thiên nhiên tuyệt mỹ, những bãi biển vươn tầm thế giới cùng kinh nghiệm tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa lớn, Nha Trang được kỳ vọng sẽ là bối cảnh hoàn hảo cho các phần thi quan trọng, mang lại những khoảnh khắc thăng hoa và đáng nhớ cho các đại diện nhan sắc toàn cầu.

Miss World lần thứ 73 hứa hẹn sẽ mang đến một mùa giải chất lượng, để lại dấu ấn đẹp về một Việt Nam mến khách và chuyên nghiệp trên bản đồ nhan sắc thế giới. Dự kiến, hơn 120 đại diện nhan sắc đến từ khắp nơi trên thế giới sẽ hội tụ tại Việt Nam từ ngày 8/8. Sau gần một tháng với chuỗi hoạt động, trải nghiệm văn hóa và các phần thi chính thức, đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 5/9.