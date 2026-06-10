Nữ sinh Đại học Thái Nguyên gây ấn tượng tại Ngày hội Tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam

HHTO - Sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, gương mặt khả ái cùng phong thái tự tin, nhiều nữ sinh Đại học Thái Nguyên gây ấn tượng tại ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra sáng 9/6.

Sáng 9/6, hàng trăm nữ sinh Đại học Thái Nguyên có mặt tại Trường Đại học Khoa học để tham gia ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Nhiều gương mặt gây ấn tượng với nhan sắc nổi bật, thần thái rạng rỡ và phong cách tự tin. Trong tà áo dài truyền thống hay những trang phục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, các nữ sinh khoe vẻ đẹp trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng, thanh lịch.

Nhiều cô gái cho biết Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi sắc đẹp danh giá bậc nhất cả nước, bởi cuộc thi không chỉ tôn vinh nhan sắc mà còn đề cao tri thức, nhân cách, bản lĩnh và tinh thần cống hiến. Với họ, Hoa hậu Việt Nam 2026 là cơ hội để khẳng định bản thân, lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng và viết nên câu chuyện thanh xuân đáng nhớ.

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Không khí hội trường Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) trở nên sôi động khi các nữ sinh tự tin sải bước trong phần thử thách catwalk của chương trình tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026.

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Trong tà áo dài truyền thống duyên dáng, nhiều gương mặt trẻ lần đầu đứng trên sân khấu nhưng đã thể hiện được phong thái tự tin, thanh lịch và bản lĩnh. Dưới sự hướng dẫn của Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh, các sinh viên hào hứng tham gia thử thách, mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn để khám phá những khả năng mới của bản thân.

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Hoạt động không chỉ mang đến bầu không khí trẻ trung, sôi nổi mà còn truyền cảm hứng để các nữ sinh tự tin bước vào hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.