Hé lộ phần phỏng vấn kín của Á hậu Thu Ngân tại Miss Intercontinental 2026

Sau phần thi trình diễn áo tắm, Á hậu Thu Ngân tiếp tục bước vào vòng phỏng vấn kín tại Miss Intercontinental diễn ra ngày 23/1. Thu Ngân cho biết cô là một trong những thí sinh cuối cùng tham gia vòng phỏng vấn, lần lượt trả lời các câu hỏi từ Ban Giám khảo.

Tại đây, Thu Ngân có cơ hội được trò chuyện cùng Chủ tịch tổ chức Miss Intercontinental - ông Detlef Tursies. Chia sẻ về cảm xúc và những trải nghiệm trong hành trình này, Thu Ngân cho biết đây là lần đầu tiên cô xuất ngoại và Ai Cập chính là điểm đến đầu tiên trong đời.

Khi nhận được câu hỏi về điểm thu hút nhất của bản thân, Thu Ngân cho rằng đó chính là tính cách vui vẻ, thân thiện và sự hài hước. Cô luôn mong muốn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, lạc quan đến mọi người xung quanh.

Điểm nhấn của buổi phỏng vấn nằm ở câu hỏi về lý do Ban giám khảo nên chọn đại diện Việt Nam cho ngôi vị cao nhất. Thu Ngân đã thể hiện niềm tự hào dân tộc khi điểm lại chuỗi thành tích ấn tượng của dải sash Việt Nam tại đấu trường Miss Intercontinental trong 3 năm qua. Cô nhấn mạnh các đại diện tiền nhiệm đã làm rất tốt vai trò của mình và cùng tổ chức Miss Intercontinental Vietnam nỗ lực quảng bá, lan tỏa những giá trị tốt đẹp cũng như tinh thần cốt lõi của cuộc thi.

Á hậu Thu Ngân cũng tự tin chia sẻ về niềm đam mê ca hát, diễn xuất và tinh thần cởi mở trong việc học hỏi từ các thí sinh quốc tế. Khi được hỏi về dự đoán cho ngôi vị cao nhất, người đẹp dành nhiều lời khen ngợi và bày tỏ sự yêu mến đối với đại diện Cuba.

Trước đó, vào ngày 20/1, Á hậu Thu Ngân tự tin đọ sắc vóc cùng các người đẹp quốc tế trong phần thi áo tắm. Sở hữu chiều cao 1,72m cùng tỷ lệ cơ thể cân đối và vòng eo thon gọn, đại diện Việt Nam nổi bật giữa dàn thí sinh.

Cuộc thi Miss Intercontinental lần thứ 53 dự kiến diễn ra trong khoảng hai tuần. Đêm Chung kết được tổ chức vào ngày 29/1 tại Sahl Hasheesh, Ai Cập.