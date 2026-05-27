Hoa hậu Tiểu Vy ra mắt phim "Ốc Mượn Hồn", được Thanh Thủy - Thiên Ân tiếp sức

Như Quỳnh - Clip: Thảo Ngân

HHTO - Tại buổi công chiếu phim "Ốc Mượn Hồn", dàn Hoa - Á hậu như Thanh Thủy, Thiên Ân, Ngọc Hằng, Ngọc Thảo đã có mặt đông đủ ủng hộ tinh thần cho nữ chính - Hoa hậu Trần Tiểu Vy.

Tối 26/5, buổi công chiếu phim Ốc Mượn Hồn diễn ra tại TP.HCM có sự tham gia của ê-kíp cùng dàn diễn viên Quốc Trường, Hoa hậu Tiểu Vy, Lương Gia Huy, Anh Phạm, Yên Đan, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Trong đó, dàn diễn viên nam như Quốc Trường, Lương Gia Huy, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nổi bật khi diện những bộ vest lịch lãm, nam tính. Còn Hoa hậu Tiểu Vy, Anh Phạm, Yên Đan thu hút mọi ánh nhìn, được fan bắt trọn sắc vóc quyến rũ.

Dàn diễn viên Ốc Mượn Hồn ra mắt khán giả.
Hoa hậu Tiểu Vy khoe nhan sắc nổi bật trong ngày đặc biệt.

Đặc biệt, sự kiện còn quy tụ đông đảo nghệ sĩ V-Biz cùng dàn Hoa, Á hậu đình đám như Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, Hoa hậu Thanh Thủy, Hoa hậu Như Vân, Á hậu Ngọc Hằng, Á hậu Ngọc Thảo. Các người đẹp như Quỳnh Thy, DJ Mie, Hòa Minzy, Hà Kino cũng lên đồ lộng lẫy, đến chúc mừng đồng nghiệp.

Khung hình tràn ngập visual của hai Hoa hậu Thiên Ân - Thanh Thủy.
Khoảnh khắc Thiên Ân che ô cho Thanh Thủy khi có cơn mưa chợt ghé ngang khiến fan thích thú: "Bà Bơ (biệt danh của Thiên Ân) bả hài dữ, đáng yêu".
Dàn Hoa - Á hậu cùng đến ủng hộ dự án mới của Hoa hậu Tiểu Vy.

Bên cạnh đó, các gương mặt quen thuộc trên màn ảnh Việt như: Lê Giang, Tiến Luật, Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc, Tam Triều Dâng, Quốc Anh, Đỗ Nhật Hoàng, Lâm Thanh Nhã, Trần Nghĩa, Trúc Anh, Đình Khang, Lê Hạ Anh... hay sự xuất hiện của "Anh trai" HURRYKNG, Nhâm Phương Nam, Pháp Kiều cũng thu hút nhiều sự quan tâm.

Khung hình quy tụ dàn diễn viên thực lực Tiến Luật - Diệp Bảo Ngọc - Quốc Trường - Kiều Minh Tuấn.
Đông đảo nghệ sĩ được xem suất chiếu đầu tiên của Ốc Mượn Hồn.
