Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

VTV đổi gu đặt tên phim giờ vàng, không còn nắng mưa gió bão thì là gì?

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Có thể thấy xu hướng đặt tên phim giờ vàng VTV đã có thay đổi, nhưng có ấn tượng hơn trước hay không?

Thời gian vừa qua, nhiều khán giả đã than phiền về chuyện phim giờ vàng VTV thiếu sáng tạo trong việc đặt tên. Các biên kịch của VTV dường như có “chấp niệm” với việc phải đưa chữ "nắng" vào tên phim. Tính sơ sơ, chúng ta có Thương Ngày Nắng Về, Hướng Dương Ngược Nắng, Gặp Em Ngày Nắng, Đi Về Miền Có Nắng, Dịu Dàng Màu Nắng và mới nhất là Ngược Đường Ngược Nắng.

ten-phim-1.jpg
Khán giả bội thực với những tên phim có chữ "nắng".

Không chỉ có vậy, phim VTV còn rất đam mê lấn sân sang lĩnh vực dự báo thời tiết khi liên tục đưa các yếu tố thiên nhiên như "mưa", "gió", "cầu vồng", "trời"… vào tên phim như: Hoa Sữa Về Trong Gió, Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, Cầu Vồng Phía Chân Trời, Đi Giữa Trời Rực Rỡ

Có lẽ vì người xem phàn nàn nhiều quá, các biên kịch VTV đã chuyển hướng đặt tên. Bằng chứng là hai phim mới lên sóng có tên Dưới Ô Cửa Sáng ĐènPhía Bên Kia Thành Phố không còn nắng, mưa, gió, bão mà liên quan đến... địa điểm.

ten-phim-5.jpg
ten-phim-3.jpg
Phim VTV đã có thay đổi về cách đặt tên.

Nhưng một bộ phận khán giả vẫn cho rằng những cái tên mới vẫn chung style nghe rất thơ, mang lại cảm giác chữa lành dễ chịu, nhưng chẳng nói được gì về nội dung phim. Nói đúng hơn thì tựa đề kiểu này đặt vào kịch bản nào cũng được, vì thế mà khán giả dù xem hết nhưng rất khó nhớ được tên phim.

21921650915034644233299677903239995620907537n-16273793553311945444485.jpg
img-e17d4b7b.jpg
Khán giả vẫn thích những tên phim có liên quan đến nội dung.

Những tên phim được netizen khen ngợi đều ngắn gọn, liên quan đến nội dung để khán giả nghe tên là liên tưởng được phim kể về cái gì. Chẳng hạn nghe tên Chạy Án là ai cũng hiểu kịch bản kể về chuyện điều tra phá án, Người Phán Xử định vị nhân vật chính phải là người quyền lực có tiếng nói, Về Nhà Đi Con sẽ là chuyện gia đình xúc động, 11 Tháng 5 Ngày sẽ là cột mốc thời gian quan trọng, Đồng Hồ Đếm Ngược là cuộc chạy đua hoàn thành nhiệm vụ nào đó.

Tên phim là điều đầu tiên để người xem hình dung về một bộ phim nào đó. Một tựa đề hấp dẫn có thể khiến khán giả tò mò theo dõi và ngược lại, tên phim chẳng tạo được ấn tượng gì sẽ làm người xem bỏ qua.

qc.jpg
Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#phim VTV #tên phim VTV #phim giờ vàng VTV #Dưới ô cửa sáng đèn #Phía bên kia thành phố

Xem thêm

Cùng chuyên mục