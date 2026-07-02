Hoàng Hậu Cuối Cùng: Tăng Thanh Hà ví bạn diễn kém 11 tuổi như "hồng hài nhi"

HHTO - Trở lại màn ảnh rộng sau 13 năm vắng bóng, Tăng Thanh Hà đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu. Tại sự kiện ra mắt dự án, cô đã có những chia sẻ thú vị về sự chênh lệch tuổi tác và lần đầu gặp gỡ bạn diễn Ma Ran Đô.

Dự án điện ảnh đề tài lịch sử hư cấu Hoàng Hậu Cuối Cùng vừa chính thức công bố những thông tin đầu tiên sau sáu năm phát triển. Khai thác bối cảnh những năm cuối của triều Nguyễn, tác phẩm không chọn hướng đi của một bộ phim tài liệu mà tập trung kể câu chuyện về tình yêu, gia đình và thân phận phía sau các nhân vật lịch sử.

Sự kiện công bố dự án Hoàng Hậu Cuối Cùng diễn ra vào ngày 2/7.

Đồng hành cùng dự án là tuyến nhân vật trọng tâm được đảm nhận bởi những gương mặt thuộc nhiều thế hệ. Đảm nhận vai trò trung tâm là Tăng Thanh Hà (Nam Phương Hoàng hậu) và Ma Ran Đô (Vua Bảo Đại). Tuyến nhân vật có tác động trực tiếp đến cuộc hôn nhân này gồm NGƯT (Nhà giáo Ưu tú) Diệu Đức trong vai Thái hậu Từ Cung và Trâm Anh trong vai Lệ Hà.

Từ trái sang: Ma Ran Đô - Trâm Anh - Namcito - Bảo Nhân - Tăng Thanh Hà - NGƯT Diệu Đức

Sự kiện đánh dấu màn tái xuất của Tăng Thanh Hà sau 13 năm tạm rời xa màn ảnh rộng để tập trung cho công việc kinh doanh và gia đình. Chia sẻ về lý do gật đầu với dự án, nữ diễn viên cho biết đây là một cái duyên đến đúng thời điểm. Khi cuộc sống cá nhân đã ổn định và các con dần tự lập, cô mong muốn được sống cùng nhân vật và quay lại với công việc diễn xuất.

"Nam Phương Hoàng hậu là một nhân vật được rất nhiều người ngưỡng mộ. Khi nhận được lời mời này, đối với tôi đó vừa là vinh dự, vừa là áp lực. Nhưng rồi mình sẽ hối tiếc nếu không dám sống với điều mà mình vẫn còn rất yêu", cô chia sẻ.

Tăng Thanh Hà trên thảm đỏ sự kiện công bố dự án điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng.

Một trong những điểm nhấn tại sự kiện là những chia sẻ về quá trình làm việc chung giữa Tăng Thanh Hà và Ma Ran Đô. Nữ diễn viên thừa nhận ban đầu cô không nghĩ mình sẽ đóng cặp cùng một bạn diễn kém đến 11 tuổi. Nhớ lại lần đầu gặp mặt, Tăng Thanh Hà cho biết cô đã "phì cười" trước thái độ nghiêm túc của Ma Ran Đô.

Tăng Thanh Hà trở lại với dự án điện ảnh sau 13 năm.

Khi cô đặt câu hỏi: "Em có biết em nhỏ hơn chị 11 tuổi không?", nam diễn viên sinh năm 1998 lập tức đáp lời: "Tuổi tác không quan trọng, kinh nghiệm và cảm xúc mới quan trọng". Phản hồi dứt khoát của đàn em khiến Tăng Thanh Hà bất ngờ. Cô hài hước thuật lại suy nghĩ của mình lúc đó: "Hồng hài nhi chắc hay suy nghĩ giống vậy lắm".

Dù có sự chênh lệch về tuổi đời lẫn tuổi nghề, Tăng Thanh Hà khẳng định khi khoác lên người bộ trang phục triều Nguyễn và bước vào không gian của di tích Đại Nội, cả hai đều dễ dàng gác lại yếu tố cá nhân để hoàn toàn tập trung vào tâm lý nhân vật.

Ma Ran Đô trong vai Vua Bảo Đại.

Ma Ran Đô chia sẻ tăng 14 ký chuẩn bị cho dự án Hoàng Hậu Cuối Cùng.

Về phía Ma Ran Đô, nam diễn viên cho biết anh đã theo dõi các bộ phim của Tăng Thanh Hà từ khi còn nhỏ. Việc được đóng chung với đàn chị trong một dự án lớn mang lại cho anh sự hồi hộp và căng thẳng. Đây cũng là lý do khiến anh giữ thái độ cực kỳ nghiêm túc trong những ngày đầu làm việc chung. Sau quá trình tương tác, Ma Ran Đô bày tỏ sự nể trọng trước tác phong làm việc chuyên nghiệp của bạn diễn trong suốt quá trình ghi hình.

Ma Ran Đô chia sẻ sự chuyên nghiệp của Tăng Thanh Hà.

Trâm Anh trong vai "người tình" của Vua Bảo Đại - Lệ Hà.

NGƯT Diệu Đức trong vai Thái hậu Từ Cung.