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Tranh cãi quan điểm "sẽ thi tiếp nếu cuộc thi không có KOL" của thí sinh The Face

Thiện Dư

HHTO - Phát ngôn của thí sinh The Face Vietnam 2026 đang nhận về nhiều luồng tranh luận từ cư dân mạng.

Một thí sinh The Face Vietnam 2026 tên T.N đã đăng tải video, chia sẻ những hình ảnh của mình tại cuộc tuyển chọn vừa qua. Trong đó, dòng trạng thái đính kèm "sẽ thi tiếp nếu cuộc thi có KOL" là yếu tố thổi bùng lên làn sóng tranh cãi từ cư dân mạng. Hiện tại, video này của cô trên TikTok đã thu về hơn 1 triệu lượt xem.

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Chia sẻ "thi tiếp nếu cuộc thi không có KOL" của thí sinh The Face Vietnam gây tranh cãi.

Trên mạng xã hội, cư dân mạng chia thành nhiều luồng ý kiến khác nhau, có người phản bác nhưng những người đồng tình cũng không ít.

Những ý kiến không đồng tình cho rằng bạn nữ đang "vơ đũa cả nắm", rằng có nhiều KOL hoặc TikToker vẫn đáp ứng được tiêu chí của The Face và xứng đáng được lựa chọn vào vòng trong.

Trong khi đó, luồng quan điểm đồng tình lại cho rằng The Face Vietnam nói riêng và làng mẫu Việt nói chung đang có quá nhiều các KOL và TikToker thiếu kỹ năng chuyên nghiệp "lấn sân", khiến tiêu chuẩn của nghề mẫu ngày càng trở nên dễ dãi.

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Trước phản ứng của cộng đồng mạng, thí sinh này đã lên tiếng dưới phần bình luận. Cô khẳng định mình "nói về vấn đề KOL được chọn nhiều hơn cả model (người mẫu), và kết quả không hề thuyết phục được tất cả model nói chung". Phát ngôn này tiếp tục "thêm dầu" cho những cuộc bàn luận về việc liệu KOL có nên đi thi các cuộc thi như The Face Vietnam 2026 hay không.

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Dàn thí sinh tham gia tuyển chọn The Face Vietnam 2026 đa dạng về ngành nghề, lĩnh vực.

Buổi tuyển chọn thí sinh The Face Vietnam 2026 đang thu hút sự chú ý từ khán giả, với dàn thí sinh đa dạng bên cạnh bộ ba giám khảo Anh Thư - H'Hen Niê - Võ Hoàng Yến. Ngoài các bạn trẻ theo đuổi lĩnh vực người mẫu, cuộc thi còn quy tụ nhiều gương mặt nổi bật từ KOL, TikToker đến diễn viên, nghệ sĩ giải trí... Vì lẽ đó, những tranh luận về tiêu chí chọn thí sinh của giám khảo, cũng như kết quả đi tiếp - dừng lại của các thí sinh đều nhận được sự chú ý, bàn luận không nhỏ.

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Thiện Dư
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