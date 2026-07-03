Lần đầu đóng cùng Steven Nguyễn, nghệ sĩ Hồng Đào nói gì về vai "Người mẹ xấu"?

HHTO - Dự án điện ảnh "Người mẹ xấu" đánh dấu màn kết hợp giữa Hồng Đào và Steven Nguyễn trong vai mẹ con. Bên cạnh hình tượng "người mẹ xấu" đầy khác biệt của Hồng Đào, Steven Nguyễn cũng sẽ tái xuất màn ảnh với một vai hành động nhiều thử thách.

Dự án điện ảnh Người mẹ xấu đã có buổi khai máy với sự tham gia của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường và các diễn viên: Hồng Đào, Steven Nguyễn, NSƯT Hạnh Thúy, NSƯT Kim Phương, Kiều Trinh, Hứa Minh Đạt, Uy Trần, Lâm Thanh Sơn, Bích Ngọc, bé Huy Anh…

Thuộc thể loại hành động - tình cảm - tâm lý xã hội, tác phẩm đánh dấu màn tái xuất của Hồng Đào trên màn ảnh rộng với vai diễn nhiều hứa hẹn. Nữ nghệ sĩ cho biết, bản thân mình và đạo diễn Hoàng Tuấn Cường đã biết nhau nhiều năm nhưng cũng lỡ hẹn không ít lần. Do đó, khi nhận kịch bản của dự án lần này, trải qua quá trình bàn bạc cùng ê-kíp Hồng Đào quyết định nhận lời.

Hồng Đào chia sẻ: “Trước giờ tôi chủ yếu đóng những vai người mẹ hiền, người mẹ hi sinh thì bây giờ mình thử đóng vai một bà mẹ xấu xem như thế nào?”. Nữ nghệ sĩ cho rằng khán giả có thể sẽ tò mò liệu người mẹ trong phim "xấu" ở ngoại hình hay tính cách. Bản thân chị cũng dành nhiều thời gian nghiên cứu để hình dung người mẹ ấy sẽ "xấu" như thế nào.

Hồng Đào nói thêm: “Khi nhắc đến mối quan hệ giữa hai mẹ con, thường mọi người sẽ nghĩ 99,9% chắc chắn mẹ phải thương con vô điều kiện bởi đó là điều rất thiêng liêng. Bản thân tôi cũng rất tò mò sẽ phải “xấu” với con của mình như thế nào. Tôi cũng suy nghĩ làm thế nào để lột tả hết được vai diễn như đạo diễn yêu cầu”.

Sau nhiều vai diễn được khán giả yêu mến, Hồng Đào cũng không còn quá áp lực mà đặt cảm xúc của bộ phim lên trên hết: “Với tôi, cảm xúc bộ phim mang lại là điều quan trọng nhất. Tôi mong sẽ mang đến được cảm xúc vui có, buồn có cho khán giả”.

Tương tự diễn viên Hồng Đào, vai diễn trong Người mẹ xấu cũng được viết riêng cho Steven Nguyễn. Nam diễn viên hé lộ: "Khi đọc kịch bản tôi thấy đây là dạng nhân vật mới so với những vai diễn mọi người từng biết đến mình. Lần này, tôi tiếp tục vào một vai giang hồ nhưng sẽ là giang hồ đặc biệt".

Đồng thời, anh cũng cho biết trong phim có khá nhiều phân cảnh nặng đô nên bản thân phải dành nhiều thời gian luyện tập. Vì lịch trình khá dày đặc, có những ngày, đến nửa đêm anh vẫn phải tập luyện, giảm mỡ để đáp ứng đúng yêu cầu của đạo diễn.

Ngoài ra, điều khiến Steven Nguyễn háo hức nhất đó là cơ hội được đóng chung phim cùng nghệ sĩ Hồng Đào. Anh chia sẻ: "Từ lúc còn nhỏ cả gia đình tôi đã được xem những bộ phim của nghệ sĩ Hồng Đào. Nên lần này, có cơ hội đóng chung với chị là một điều rất đặc biệt".

Chia sẻ thêm về lần hợp tác chung này, Hồng Đào cho biết chị chưa từng làm việc với Steven Nguyễn mà chỉ biết thông qua mạng xã hội. "Steven là một bạn trẻ chăm chỉ, biết lắng nghe. Tôi nghĩ với một người vừa có năng khiếu, vừa có đam mê, vừa chăm chỉ bạn sẽ còn đường tiến rất dài" - Hồng Đào dành nhiều lời ngợi khen cho đàn em.