Nếu Em Xinh "Say Hi" ra mắt 10 năm trước: MLee, Lê Hạ Anh sẽ "chiếm spotlight"

Một video đang gây rầm rộ trên nền tảng Threads, khiến khán giả thích thú với giả thuyết "nếu Em Xinh 'Say Hi' ra mắt vào 10 năm trước". Trong thước phim được đăng tải, các nghệ sĩ nữ bao gồm MLee, Lê Hạ Anh, TydH Thùy Dương và Ngọc Thảo đang cùng nhau trình diễn.



Màn trình diễn của dàn mỹ nhân "Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé 2" gây sốt trở lại. Nguồn: @liliakartia69

Thực chất, đây là một cảnh trong bộ sitcom Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé lên sóng hơn 1 thập kỷ trước. Đây là phần 2 với sự tham gia của bộ tứ nghệ sĩ nữ kể trên trong vai chính. Nội dung xoay quanh các cô gái gồm Lam, Sao, San, Pink cùng nhau nuôi ước mơ theo đuổi nghệ thuật tại tiệm bánh nằm ở khu chung cư Ngàn Sao.

Bộ tứ Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé 2 gây sốt trở lại.

Tuy không tạo được hiệu ứng rộng rãi như phần 1, Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé 2 vẫn được yêu thích nhờ nội dung hướng đến đối tượng khán giả nữ, tạo cảm hứng lớn và những trào lưu thời trang nổi bật. Đồng thời, những diễn viên nữ tham gia hiện tại đều có chỗ đứng và thành công riêng. Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng cho rằng nếu Em Xinh "Say Hi" được tổ chức vào thời điểm này, đây sẽ là những cái tên "công phá" và tạo nên nhiều màn trình diễn gây sốt.

Đội hình được cho là có thể "càn quét" show Em Xinh "Say Hi".

Trên thực tế, MLee là cái tên duy nhất từng góp mặt trong chương trình gameshow về âm nhạc, gần đây nhất là Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Về phần các thành viên còn lại, mỗi người đều sở hữu danh tiếng nhất định trong lĩnh vực mà họ theo đuổi. Lê Hạ Anh đã có màn nâng tầm danh tiếng vượt bậc sau khi thủ vai nữ chính trong Mưa Đỏ - phim điện ảnh ăn khách nhất mọi thời đại tại Việt Nam.

Trong khi đó, TydH (hay Thùy Dương) là gương mặt sáng giá, được săn đón trong làng người mẫu Việt Nam. Cô từng tham gia hai mùa Vietnam's Next Top Model, và bước vào Chung kết ở mùa giải All-Star. Còn về phần Ngọc Thảo, cô nàng đã nổi tiếng từ thời điểm Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé lên sóng với vai trò vlogger, tạo nên xu hướng về thời trang, làm đẹp và giới trẻ lúc bấy giờ. Hiện tại, so với các bạn diễn, Ngọc Thảo có phần im ắng hơn để tập trung cho cuộc sống cá nhân khiến khán giả tiếc nuối.