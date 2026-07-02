Mỹ Tâm, HIEUTHUHAI biểu diễn tại Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố mang tên Bác

HHTO - Sự kiện kỷ niệm 50 năm ngày thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh quy tụ dàn nghệ sĩ được đông đảo khán giả yêu mến như HIEUTHUHAI, Mỹ Tâm, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng... thu hút sự chú ý của khán giả.

Sáng nay 2/7, sự kiện Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chính thức diễn ra, thu hút sự chú ý lớn của người dân thành phố. Bên cạnh các hoạt động tri ân, văn hóa mang ý nghĩa đặc biệt, các tiết mục trình diễn âm nhạc cũng trở thành đề tài thu hút khán giả.

HIEUTHUHAI trình diễn ca khúc Thành Phố Trẻ, sáng tác thêm lời rap mới.

Tâm điểm của dàn nghệ sĩ tham gia sự kiện là HIEUTHUHAI. Quán quân Anh Trai "Say Hi" mùa đầu tiên ghi điểm không chỉ bởi vẻ ngoài sáng trưng, mà còn với sự sáng tạo trong màn trình diễn. Anh đã viết lời rap mới cho ca khúc Thành Phố Trẻ do nhạc sĩ Trần Tiến sáng tác.

HIEUTHUHAI diện "tone hồng" tại sự kiện âm nhạc.

Trong phần diễn, HIEUTHUHAI có cơ hội đứng chung sân khấu cùng nhóm nhạc MTV. Trước đó, các nghệ sĩ đã cùng nhau chụp ảnh, tạo nên khoảnh khắc hợp tác hiếm thấy. Hiện tại, hình ảnh trình diễn của chàng rapper nhà GERDNANG đang được lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều khán giả còn thích thú với tạo hình "tone hồng" vừa nghiêm túc, vừa dễ thương của anh chàng tại sự kiện quan trọng này.

Hình ảnh HIEUTHUHAI tại buổi tổng duyệt sự kiện. Nguồn: MTV, @im1990er

Bên cạnh HIEUTHUHAI và nhóm MTV, sự kiện âm nhạc này còn có các nghệ sĩ nổi tiếng khác tham gia trình diễn như: NSND Tạ Minh Tâm, Cẩm Vân, Mỹ Tâm, Anh Tú, Phương Vy, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng... Ngoài ra, chuỗi hiệu ứng 3D Mapping quốc tế, triển lãm ngoài trời, hội sách, chương trình đi bộ... góp phần tạo nên bầu không khí nhiệt huyết, tự hào trong lòng công chúng.

Ca sĩ Mỹ Tâm trình diễn tại sự kiện.