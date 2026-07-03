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Tăng Thanh Hà: Sẽ hối tiếc nếu không dám sống với điều mình vẫn còn rất yêu

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Tăng Thanh Hà thừa nhận cô đã có một hành trình rất đẹp với "Hoàng Hậu Cuối Cùng" sau 13 năm vắng bóng khỏi phim trường.

Ngay trong buổi giới thiệu dự án, nhà sản xuất Hoàng Hậu Cuối Cùng đã khẳng định đây không phải phim lịch sử mà thuộc thể loại tâm lý, khắc họa đời sống, cảm xúc và những lựa chọn của các nhân vật trong Hoàng tộc cuối cùng của Việt Nam. Bộ phim mong muốn mang đến cho khán giả một góc nhìn gần gũi hơn về những con người phía sau danh vị, để lịch sử không chỉ được nhìn qua những cột mốc, mà còn được cảm nhận qua những số phận, cảm xúc và những quyết định rất đời thường.

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Dàn diễn viên Hoàng Hậu Cuối Cùng.

Kịch bản không khai thác các nhân vật như một vị Vua hay một vị Hoàng hậu, mà là những con người - một người vợ, người chồng, người cha, người mẹ với những yêu thương, tổn thương và lựa chọn của riêng mình. Sự mới mẻ của Hoàng Hậu Cuối Cùng không đến từ việc thay đổi lịch sử, mà đến từ một góc nhìn khác về những con người đã đi qua lịch sử.

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Tăng Thanh Hà vào vai Hoàng hậu Nam Phương.

Dù đã có nhiều lời đồn đoán từ trước, khán giả vẫn rất hào hứng khi thấy Tăng Thanh Hà bước ra trong tạo hình kinh điển của Hoàng Hậu Nam Phương. Người Việt đã quá quen thuộc với bộ ảnh chụp vị Hoàng hậu cuối cùng trong bộ váy lụa trắng thanh nhã ôm lấy thân hình mảnh mai, mái tóc ngắn uốn xoăn… nên ai cũng thích thú khi thấy Tăng Thanh Hà tái hiện lại hình ảnh này.

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Cô khéo léo chọn tạo hình gợi nhớ đến nguyên mẫu.

Ngọc nữ màn ảnh Việt tâm sự vai diễn đến với cô như một cái duyên. Sau 13 năm dành phần lớn thời gian cho công việc kinh doanh, cho gia đình, cho các con thì hiện giờ, Tăng Thanh Hà lại khao khát được sống cùng nhân vật và quay lại với diễn xuất. Khi nhận được lời mời này, Tăng Thanh Hà đã cân nhắc rất nhiều, bởi đóng vai Hoàng hậu Nam Phương vừa là một vinh dự, vừa là một áp lực và trách nhiệm rất lớn. Nhưng cô nhận ra “mình sẽ hối tiếc nếu không dám sống với điều mà mình vẫn còn rất yêu” và đã có một hành trình rất đẹp với Hoàng Hậu Cuối Cùng”.

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Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
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