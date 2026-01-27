Cô bạn "gây bão mạng" khi chăm bà ốm: Thực đơn toàn món hot trend giới trẻ

HHTO - Những hình ảnh ghi lại chuỗi ngày chăm sóc bà ốm của cô bạn Gen Z với thực đơn “chăm bệnh” độc lạ đang lan truyền và thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Gần đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh về chuỗi ngày chăm sóc bà ốm của một cô bạn Gen Z. Hành trình này thu hút sự quan tâm và chia sẻ rộng rãi từ cộng đồng mạng bởi có phần hài hước, khác biệt so với hình ảnh chăm sóc người ốm thường thấy.

Theo bài viết được chia sẻ, trong thời gian bà ốm nằm viện và phải nghỉ ngơi tại nhà, cô cháu gái là người đảm nhiệm việc chăm sóc sinh hoạt và chuẩn bị bữa ăn hàng ngày cho bà. Đáng chú ý, thay vì chuẩn bị những bữa ăn "truyền thống", dễ tiêu hóa như cháo, canh hay súp cho bà, bạn trẻ này lại lên danh sách thực đơn chăm người bệnh cực kỳ “bá đạo” mang đậm dấu ấn ẩm thực của giới trẻ.

Danh sách các món ăn được chia sẻ là những cái tên phổ biến trong list ẩm thực mà cộng đồng Gen Z ưa chuộng như: bún thịt nướng, bánh tráng cuộn, nem chua rán, mì cay, lạp xưởng nướng đá và một số món ăn vặt khác. Bộ thực đơn này vốn dĩ là những món ăn quen thuộc với người trẻ, thường xuất hiện trong các trào lưu ẩm thực trên mạng xã hội nhưng lại khá xa lạ với các thế hệ trước.

Hình ảnh bà ngồi thưởng thức các món ăn nói trên đã được cô bạn ghi lại và đăng tải kèm theo những dòng chú thích ngắn. Các bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm và lượng tương tác lớn từ cộng đồng mạng. Trong phần bình luận, phần đông cư dân mạng bày tỏ sự bất ngờ và thích thú khi thấy bà thoải mái thưởng thức và trải nghiệm “menu” chăm bệnh có phần độc lạ của cô cháu gái.

Bên cạnh đó, cũng xuất hiện một số ý kiến trái chiều xoay quanh vấn đề sức khỏe, cho rằng việc để người lớn tuổi ăn những món cay, nhiều dầu mỡ có thể không phù hợp trong thời gian điều trị. Tuy nhiên, nội dung về chuỗi ngày chăm sóc bà ốm của cô nàng Gen Z hiện vẫn tiếp tục được chia sẻ và thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng.