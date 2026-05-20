Vẻ đẹp trai của Dương Dương cũng không cứu nổi độ nhàm chán của "Vũ Lâm Linh"

Trước khi lên sóng, bom tấn Vũ Lâm Linh của Dương Dương - Chương Nhược Nam được kỳ vọng là phim võ thuật bùng nổ mùa Hè năm nay. Quả thực phim được nhiều người chờ đợi, các chỉ số của những tập đầu tiên rất ổn, đặc biệt là lượng tìm kiếm và chủ đề bàn luận về phim. Nhưng ngay sau đó, khi những tò mò ban đầu qua đi thì Vũ Lâm Linh bắt đầu lộ ra nhược điểm.

Vũ Lâm Linh có thành tích không như mong đợi.

Dương Dương được khen đẹp trai đúng như những gì mọi người hình dung về đại hiệp Triển Chiêu, các cảnh đánh võ cũng ổn nhưng chỉ thế là hết. Chương Nhược Nam nhìn lại quá yếu ớt, mỏng manh so với vai nữ hiệp giỏi võ chu du giang hồ, giọng thoại cũng chưa tốt. Dù fan của Chương Nhược Nam thanh minh rằng đây là lần đầu cô đóng phim võ thuật, chưa có kinh nghiệm diễn cảnh hành động nhưng đa số khán giả vẫn không thể châm chước.

Các cảnh hành động bị chê rề rà, lỗi thời.

Quan trọng nhất là nội dung phim không hấp dẫn. Tình tiết rề rà, nhiều cảnh đánh võ có chế độ quay chậm, nam chính Triển Chiêu mãi chưa thay đổi đột phá khiến khán giả thấy xem mãi không hết một tập. Cốt truyện chính của Vũ Lâm Linh là Triển Chiêu đi điều tra phá án, nhưng các âm mưu tưởng như rất nguy hiểm lại chưa thấy ly kỳ cuốn hút. Các cảnh hành động được quảng cáo là rất chân thực, hạn chế dùng kỹ xảo thì lại thành lạc hậu so với xu thế bây giờ.

Dương Dương đẹp trai vẫn không cứu nổi phim.

Trước tình trạng bất ổn của Vũ Lâm Linh, nhà sản xuất đã phải biên tập lại hai tập đầu tiên, thay vì xen lẫn giữa hiện tại và hồi tưởng khiến khán giả khó theo dõi thì kể theo trình tự thời gian. Ở bản cũ, Dương Dương đến cuối tập 1 mới xuất hiện thì bây giờ lộ mặt ngay khi mở màn. Nhưng nhiều khán giả cho rằng động thái này đã quá muộn màng, khi người xem ngày càng thờ ơ với Vũ Lâm Linh và không có nhu cầu xem tiếp các tập còn lại.