World Cup 2026: Lisa quyến rũ trong MV Goals, sáng trưng bên Anitta - Rema

HHTO - Lisa, Anitta và Rema kết hợp trong "Goals" - một trong những ca khúc cổ vũ chính thức cho FIFA World Cup 2026. Bộ ba được dân mạng gọi vui là "đội hình toàn cầu" với màn hòa giọng không thể cuốn hơn.

Đúng 22h ngày 21/5 (giờ Việt Nam), Goals - một trong những nhạc phẩm cổ vũ chính thức cho FIFA World Cup 2026 đã chính thức lên sóng với sự góp giọng của Lisa, Anitta và Rema. "Đội hình toàn cầu" đại diện cho những màu sắc âm nhạc và vùng đất khác nhau: Lisa từ châu Á, Anitta mang tinh thần Latin Pop Brazil, còn Rema là gương mặt nổi bật của làn sóng Afrobeats đến từ châu Phi.

Được thực hiện bởi bộ đôi nhà sản xuất Brazil Tropkillaz, Goals pha trộn nhiều màu sắc âm nhạc như Pop, Funk Brazil, Afrobeats và EDM để tạo nên bầu không khí sôi động đặc trưng của mùa bóng đá World Cup. Bên cạnh đó, dự án còn có sự góp mặt của Cirkut - "phù thủy âm nhạc" đứng sau các sản phẩm của nhiều nghệ sĩ đình đám phương Tây càng khiến màn kết hợp lần này nhận thêm sự chú ý từ người hâm mộ.

Lisa "thả dáng" bên cạnh nam ca sĩ Rema.

Trong MV, Lisa đổi đồ 2 lần toát ra nét quyến rũ, khỏe khắn phù hợp không khí sôi động của ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh. Bên cạnh phần trình diễn vũ đạo lôi cuốn, nhiều fan cũng thích thú khi nhanh chóng phát hiện hình ảnh Labubu - nhân vật gây sốt toàn cầu thời gian qua, từng là "thú ghiền" của Lisa xuất hiện thoáng qua, tạo thêm một chi tiết nhỏ nhưng đủ khiến cộng đồng mạng bàn tán.

Em út BLACKPINK gây chú ý với tạo hình đậm chất sporty girl trên tông vàng - xanh sáng bừng giữa nền tối, khiến nhiều fan liên tưởng đến bầu không khí sôi động của những trận cầu nảy lửa tại mùa World Cup sắp tới.

Phân đoạn vũ đạo của Lisa cùng sự xuất hiện của Labubu được nhiều fan dự đoán có thể sớm trở thành trend trên TikTok, Instagram trong những ngày tới.

Sau khi phát hành, Goals nhận được lời khen cho giai điệu bắt tai, năng lượng sôi động, sự hòa hợp giữa 3 chất giọng với đoạn điệp khúc dễ nhớ, dễ viral. Tuy nhiên, một bộ phận khán giả lại cho rằng Goals mang cảm giác của một bản hit mùa Hè bình thường nhiều hơn là không khí sôi động "tới bến", đầy hứng khởi thường thấy ở các ca khúc World Cup. Dẫu vậy, chính sự pha trộn mới lạ này cũng khiến người nghe chia thành 2 phe: Người vừa nghe đã thích, người vẫn chờ thêm vài lần replay để cảm được màu sắc của ca khúc.