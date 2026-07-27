Horoscope 27/7 - 2/8: Bạch Dương học cách từ chối, Kim Ngưu đón điều bất ngờ

HHTO - Tuần mới mang đến những cơ hội không nằm trong kế hoạch, nhưng chỉ những ai biết dừng đúng lúc mới nhận ra đâu là điều thật sự đáng để nắm lấy.

Bạch Dương

Bạch Dương vốn không ngại thử thách, vì thế bạn thường là người đầu tiên nhận lời khi có dự án mới, một chuyến đi bất ngờ hay ai đó cần giúp đỡ. Tuy nhiên, tuần này bạn sẽ nhận ra việc luôn nói "Được" đôi khi lại khiến mình bỏ lỡ điều quan trọng hơn.

Khoảng giữa tuần, rất có thể bạn sẽ đứng trước hai lựa chọn xuất hiện gần như cùng lúc. Một bên là điều bạn đã theo đuổi từ lâu, bên còn lại là cơ hội mới đầy hấp dẫn. Nếu cố ôm cả hai, khả năng cao bạn sẽ không thể dành trọn sự tập trung cho bất kỳ việc nào.

Trong công việc, đừng vội nhận thêm đầu việc chỉ vì sợ người khác thất vọng. Một câu trả lời thành thật về quỹ thời gian của mình sẽ chuyên nghiệp hơn nhiều so với việc hứa rồi không thể hoàn thành đúng tiến độ.

Kim Ngưu

Không phải ai cũng tin vào sự trùng hợp, nhưng tuần này Kim Ngưu rất dễ nhận được cơ hội từ một cuộc gặp không hề nằm trong kế hoạch. Đó có thể là lần tình cờ gặp lại người quen cũ, một cuộc trò chuyện trong lúc chờ cà phê hoặc một lời giới thiệu từ người bạn lâu ngày không liên lạc.

Trong công việc, Kim Ngưu nên chủ động chia sẻ nhiều hơn về những gì mình đang làm. Bạn vốn thích để kết quả lên tiếng, nhưng đôi khi việc người khác biết bạn đang theo đuổi điều gì cũng là cách mở ra những cơ hội hợp tác mới.

Về tài chính, nếu đang có ý định đầu tư vào một khóa học hoặc kỹ năng mới, đây là thời điểm phù hợp để bắt đầu tìm hiểu. Khoản đầu tư cho kiến thức sẽ mang lại giá trị lâu dài hơn một món đồ chỉ tạo cảm giác hứng thú nhất thời.

Song Tử

Song Tử vốn quen với việc tự tìm lời giải cho mọi vấn đề, nhưng tuần này lại là lúc bạn nên chủ động đặt câu hỏi nhiều hơn. Có thể bạn đang hiểu sai một yêu cầu trong công việc, đoán nhầm suy nghĩ của ai đó hoặc tự tạo áp lực vì những điều chưa được xác nhận.

Nếu đang chờ phản hồi từ một đối tác, nhà tuyển dụng hoặc khách hàng, đừng chỉ ngồi đợi. Một email lịch sự hoặc một cuộc gọi đúng lúc có thể giúp mọi việc tiến triển nhanh hơn.

Đây cũng là tuần phù hợp để mở rộng các mối quan hệ nghề nghiệp. Một buổi workshop, sự kiện hoặc cuộc gặp gỡ cộng đồng có thể mang đến những kết nối hữu ích cho chặng đường sắp tới.

Cự Giải

Có một điều Cự Giải thường làm mà chính bạn cũng không nhận ra: luôn cố gắng giữ hòa khí trong mọi mối quan hệ. Tuần này, bạn có thể cảm thấy mệt vì liên tục là người chủ động nhắn tin, hẹn gặp hoặc đứng ra giải quyết những hiểu lầm không phải do mình tạo ra.

Trong công việc, nếu có người liên tục đẩy trách nhiệm sang bạn, hãy học cách từ chối khéo thay vì âm thầm nhận hết. Việc bảo vệ thời gian và năng lượng của mình không phải ích kỷ, mà là một kỹ năng cần thiết.

Cuối tuần, hãy dành thời gian ở bên gia đình hoặc những người luôn khiến bạn cảm thấy được là chính mình. Những cuộc trò chuyện giản dị sẽ giúp bạn lấy lại cân bằng sau một tuần nhiều cảm xúc.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo