Trăng tròn ngày 31/5: Nhóm Lửa gặp thử thách, nhóm Khí tạm "ngắt kết nối"

HHTO - Dưới ánh sáng của đợt trăng tròn cuối tháng 5, mỗi chòm sao đều nhận được một tín hiệu rõ ràng để dứt điểm những tồn đọng và tái định hình quỹ đạo sống.

Nguyên tố Lửa: Bạch Dương, Sư Tử, Nhân Mã

Đợt Trăng Tròn này mang đến cho nhóm Lửa một bài kiểm tra lớn về lòng kiên nhẫn. Bản tính nôn nóng và muốn chứng tỏ bản thân có thể khiến bạn cảm thấy bồn chồn khi một vài dự án hoặc kế hoạch học tập, công việc chưa đạt kết quả ngay lập tức.

Ánh trăng thúc đẩy bạn phải rà soát và hoàn thành dứt điểm những nhiệm vụ còn dang dở. Hãy học cách lắng nghe góp ý từ những người xung quanh và hạ thấp cái tôi xuống. Việc quản lý tài chính cũng cần được thắt chặt, tránh việc chi tiêu ngẫu hứng để giải tỏa áp lực tinh thần.

Nguyên tố Đất: Kim Ngưu, Xử Nữ, Ma Kết

Đối với nhóm Đất, Trăng Tròn ngày 31/5 như một lời nhắc nhở rằng "hoàn thành tốt hơn hoàn hảo". Sự cầu toàn quá mức và thói quen tự tạo áp lực bấy lâu nay đang khiến bạn rơi vào trạng thái quá tải và mệt mỏi.

Đừng cố gắng kiểm soát mọi kịch bản diễn ra trong tương lai. Đây là thời điểm tuyệt vời để bạn tối giản hóa không gian sống, sắp xếp lại bàn làm việc và dọn dẹp những tệp tin rác trong máy tính. Việc viết ra những lo lắng lên trang giấy sẽ giúp bạn nhận ra mọi chuyện không hề tồi tệ như bạn tự suy diễn. Hãy tin tưởng vào năng lực của mình.

Nguyên tố Khí: Song Tử, Thiên Bình, Bảo Bình

Là những bộ óc nhạy bén nhưng nhóm Khí lại rất dễ bị phân tâm trong giai đoạn này bởi sự bùng nổ của các luồng thông tin xung quanh. Bạn có xu hướng ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc, dẫn đến hiệu suất thực tế bị giảm.

Kỹ năng quan trọng nhất của nhóm Khí lúc này là "ngắt kết nối". Hãy thiết lập một ranh giới rõ ràng với mạng xã hội và những cuộc tranh luận vô bổ. Việc tập trung năng lượng vào một đến hai mục tiêu cốt lõi sẽ giúp bạn tạo ra những bước đột phá lớn trong công việc hoặc học tập. Hãy dành thời gian buổi tối để đi dạo hoặc nghe nhạc không lời, giúp xoa dịu hệ thần kinh đang căng thẳng.

Nguyên tố Nước: Cự Giải, Bọ Cạp, Song Ngư

Trăng Tròn hoạt động mạnh mẽ trên phương diện cảm xúc, vì vậy nhóm Nước sẽ là những người cảm nhận rõ rệt nhất sự thay đổi này. Bạn dễ rơi vào trạng thái nhạy cảm, bồn chồn hoặc phải tiếp nhận năng lượng tiêu cực từ môi trường xung quanh.

Thay vì trốn tránh vào thế giới tưởng tượng hoặc gặm nhấm những nỗi sợ mơ hồ, hãy kéo mình về với thực tại bằng những hành động cụ thể. Những khúc mắc trong các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp cần được đưa ra ánh sáng để đối thoại thẳng thắn và giải quyết dứt điểm. Một giấc ngủ sâu và việc uống đủ nước sẽ là phương thuốc hiệu quả nhất để bạn thanh lọc cơ thể, lấy lại sự cân bằng và tự tin bước tiếp.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo