Horoscope 3/8 - 9/8: Bạch Dương xóa bỏ hiểu lầm, Cự Giải có thêm lựa chọn

HHTO - Tuần mới mang đến những chuyển biến tích cực nếu Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử và Cự Giải dám bước ra khỏi những thói quen đã quá quen thuộc.

Bạch Dương

Đầu tuần, Bạch Dương có thể nhận được lời đề nghị tham gia một dự án, một hoạt động tập thể hoặc đảm nhận vai trò mới. Điều thú vị là đây lại là việc bạn từng cân nhắc nhưng chưa dám nhận vì nghĩ mình chưa đủ kinh nghiệm.

Lần này, mọi thứ đã khác. Bạn có thêm trải nghiệm, có thêm sự tự tin và quan trọng hơn là có người sẵn sàng hỗ trợ. Thay vì chỉ nhìn vào áp lực phía trước, hãy nghĩ đến những kỹ năng và mối quan hệ bạn có thể tích lũy sau trải nghiệm này.

Trong công việc, hãy chủ động chia sẻ ý tưởng thay vì chờ được hỏi. Một đề xuất đúng lúc có thể giúp bạn ghi điểm với cấp trên hoặc tạo ấn tượng tốt với đối tác.

Kim Ngưu

Kim Ngưu thường chỉ thay đổi khi thực sự cần thiết, nhưng tuần này sẽ xuất hiện một tình huống buộc bạn phải thử cách làm mới. Có thể là thay đổi lịch làm việc, tiếp cận một khách hàng mới hoặc thử một phương pháp học tập khác.

Ban đầu bạn sẽ cảm thấy hơi mất cân bằng vì mọi thứ không còn diễn ra theo đúng thói quen. Tuy nhiên, càng linh hoạt, bạn càng nhận ra mình có nhiều khả năng hơn những gì bản thân vẫn nghĩ.

Tài chính là điểm sáng trong tuần nếu bạn biết kiểm soát những khoản chi nhỏ. Một kế hoạch tiết kiệm hoặc đầu tư ngắn hạn có thể bắt đầu mang lại tín hiệu tích cực.

Song Tử

Có một vấn đề Song Tử đã suy nghĩ khá lâu nhưng vẫn chưa tìm được hướng giải quyết. Tuần này, đáp án không đến từ việc bạn tiếp tục tự phân tích mà đến từ một cuộc trò chuyện với đúng người. Đó có thể là người có nhiều kinh nghiệm hơn, một người bạn thân hoặc đồng nghiệp từng trải qua tình huống tương tự. Chỉ một góc nhìn khác cũng đủ giúp bạn nhìn thấy điều mình đã bỏ sót.

Trong công việc, Song Tử nên chú ý đến những chi tiết liên quan đến giấy tờ, lịch hẹn hoặc thông tin trao đổi. Kiểm tra kỹ trước khi gửi sẽ giúp bạn tránh được những sai sót không đáng có.

Cự Giải

Thời gian gần đây, Cự Giải dành khá nhiều năng lượng cho công việc, gia đình hoặc những người xung quanh. Tuần này là lời nhắc rằng bạn cũng cần chăm sóc những mục tiêu của riêng mình.

Có thể bạn đã trì hoãn một khóa học, một chuyến đi ngắn hoặc một dự định cá nhân chỉ vì luôn ưu tiên người khác. Nếu tiếp tục chần chừ, bạn sẽ dễ rơi vào cảm giác tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội.

Trong công việc, hãy mạnh dạn đề xuất những điều bạn mong muốn thay vì chờ người khác tự nhận ra. Sự chủ động sẽ giúp bạn có thêm nhiều lựa chọn trong thời gian tới.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo