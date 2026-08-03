Horoscope 3/8 - 9/8: Sư Tử mở lòng đón thời cơ, Bọ Cạp gỡ nút thắt bấy lâu

HHTO - Tuần mới mang đến nhiều tín hiệu tích cực, nhưng Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình và Bọ Cạp chỉ có thể nắm bắt nếu dám thay đổi cách tiếp cận quen thuộc.

Sư Tử

Sư Tử sẽ bước vào một tuần khá sôi động khi liên tiếp nhận được những lời mời hợp tác, tham gia dự án hoặc thử sức ở lĩnh vực mới. Điều đáng chú ý là cơ hội lần này không đến theo cách bạn mong đợi. Nó có thể xuất hiện trong một cuộc trò chuyện ngắn, một cuộc họp tưởng chừng bình thường hoặc qua sự giới thiệu của một người bạn lâu ngày không liên lạc.

Nếu đang muốn phát triển công việc hoặc tìm kiếm một vị trí tốt hơn, đừng chờ người khác nhìn thấy năng lực của mình. Đây là lúc Sư Tử nên chủ động chia sẻ thành quả, đề xuất ý tưởng hoặc mạnh dạn ứng tuyển vào vị trí mình mong muốn.

Trong các mối quan hệ, bạn cũng nên giảm bớt xu hướng tự giải quyết mọi chuyện. Có những lúc việc nhờ người khác hỗ trợ không làm bạn yếu đi, mà cho thấy bạn biết cách hợp tác đúng lúc.

Xử Nữ

Xử Nữ sẽ có một tuần phải xử lý khá nhiều đầu việc cùng lúc. Điều khiến bạn áp lực không phải khối lượng công việc mà là thói quen muốn mọi thứ hoàn hảo trước khi hoàn thành.

Có thể bạn sẽ dành quá nhiều thời gian chỉnh sửa một bản kế hoạch, cân nhắc một email hoặc liên tục thay đổi một quyết định nhỏ. Trong khi đó, những việc quan trọng hơn lại bị chậm tiến độ.

Tuần này, hãy thử đặt ra giới hạn cho bản thân. Khi một công việc đã đạt khoảng 90% như mong muốn, hãy mạnh dạn hoàn thành thay vì tiếp tục tìm kiếm sự hoàn hảo tuyệt đối.

Về tài chính, đây là thời điểm thích hợp để xem lại các khoản chi định kỳ. Bạn có thể phát hiện một khoản chi không còn thực sự cần thiết và tiết kiệm được một khoản đáng kể. Trong chuyện tình cảm, Xử Nữ nên nói rõ điều mình mong muốn thay vì kỳ vọng đối phương tự hiểu.

Thiên Bình

Có một việc Thiên Bình đã cân nhắc khá lâu: thay đổi môi trường làm việc, bắt đầu một dự án mới hoặc đưa ra lựa chọn trong chuyện tình cảm. Tuần này sẽ xuất hiện thêm một thông tin quan trọng giúp bạn nhìn rõ vấn đề.

Đừng cố chờ mọi điều kiện đều hoàn hảo mới hành động. Trong nhiều trường hợp, chính quyết định của bạn mới tạo ra cơ hội chứ không phải ngược lại.

Trong công việc, Thiên Bình sẽ có lợi thế khi làm việc nhóm. Khả năng kết nối và dung hòa các ý kiến khác nhau sẽ giúp bạn trở thành người giữ vai trò quan trọng trong tập thể.

Bọ Cạp

Tuần này mang đến cho Bọ Cạp cảm giác nhẹ nhõm khi một vấn đề từng khiến bạn suy nghĩ nhiều bắt đầu có hướng giải quyết. Đó có thể là một khúc mắc trong công việc, một hiểu lầm với người thân hoặc câu trả lời cho điều bạn chờ đợi suốt thời gian qua.

Trong công việc, Bọ Cạp có thể được giao thêm một nhiệm vụ mới hoặc tham gia vào dự án có tính thử thách. Đừng quá lo lắng nếu ban đầu cảm thấy áp lực, bởi đây chính là cơ hội để bạn chứng minh năng lực và tích lũy kinh nghiệm.

Về tài chính, hãy ưu tiên những kế hoạch mang tính lâu dài thay vì các quyết định theo cảm hứng. Nếu đang cân nhắc đầu tư hoặc mua sắm món đồ có giá trị lớn, hãy dành thêm thời gian tìm hiểu trước khi quyết định.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo