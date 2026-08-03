Horoscope 3/8 - 9/8: Nhân Mã khép lại cánh cửa cũ, Ma Kết sẵn sàng cho cơ hội

HHTO - Tuần mới mở ra nhiều cơ hội đáng mong chờ cho Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình và Song Ngư, miễn là bạn dám thay đổi một thói quen đã giữ quá lâu.

Nhân Mã

Nếu có một kế hoạch bị trì hoãn hoặc không diễn ra như mong đợi trong tuần này, Nhân Mã đừng vội xem đó là điều tiêu cực. Có những việc tưởng như là "lỡ mất" nhưng thực tế lại đang giúp bạn tránh một lựa chọn chưa thật sự phù hợp.

Trong công việc, bạn có thể phải thay đổi cách làm vì yêu cầu mới hoặc sự điều chỉnh từ cấp trên. Ban đầu điều này khiến Nhân Mã cảm thấy bị động, nhưng càng về cuối tuần, bạn sẽ nhận ra cách làm mới mang lại hiệu quả cao hơn và giúp tiết kiệm nhiều thời gian.

Đây cũng là khoảng thời gian thích hợp để mở rộng các mối quan hệ nghề nghiệp. Một buổi gặp gỡ, hội thảo hoặc cuộc trò chuyện với người có kinh nghiệm sẽ mang đến cho bạn góc nhìn mới về định hướng sắp tới.

Về chuyện tình cảm, người độc thân có cơ hội gặp một người khá thú vị thông qua công việc hoặc bạn bè. Đừng cố tạo hình ảnh hoàn hảo, bởi chính sự tự nhiên mới là điều khiến đối phương chú ý.

Ma Kết

Ma Kết thường chọn cách âm thầm làm việc hơn là thể hiện bản thân. Tuy nhiên, tuần này nếu tiếp tục giữ thói quen ấy, bạn có thể bỏ lỡ cơ hội được ghi nhận.

Nếu vừa hoàn thành một dự án hoặc đạt được kết quả tốt, đừng ngại chia sẻ với người có thể tạo ảnh hưởng đến con đường phát triển của mình. Việc giới thiệu năng lực không phải là khoe khoang, mà là cách để người khác biết bạn sẵn sàng cho những cơ hội lớn hơn.

Trong công việc, một nhiệm vụ mới có thể xuất hiện vào cuối tuần. Đây là thử thách nhưng cũng là dịp để bạn mở rộng kỹ năng và xây dựng thêm uy tín.

Về tài chính, hãy cân nhắc dành một phần ngân sách cho việc học hoặc nâng cấp công cụ phục vụ công việc. Khoản đầu tư này sẽ mang lại lợi ích lâu dài.

Bảo Bình

Có thể vài tháng trước bạn từng nghĩ đến một kế hoạch nhưng rồi gác lại vì chưa đủ điều kiện thực hiện. Tuần này, Bảo Bình sẽ có cơ hội quay lại với ý tưởng ấy trong một bối cảnh hoàn toàn khác.

Một người mới, một công nghệ mới hoặc một thay đổi trong môi trường làm việc sẽ giúp điều từng khó thực hiện nay trở nên khả thi hơn. Đây là lúc bạn nên mở lại những ghi chú cũ, xem lại các dự án từng bỏ dở hoặc mạnh dạn thử nghiệm điều mình đã ấp ủ.

Trong công việc, khả năng sáng tạo tiếp tục là lợi thế lớn nhất của Bảo Bình. Tuy nhiên, hãy chú ý đến tính khả thi của từng ý tưởng. Một kế hoạch đơn giản nhưng có thể triển khai ngay sẽ hiệu quả hơn nhiều so với một ý tưởng quá lớn nhưng mãi chưa bắt đầu.

Song Ngư

Song Ngư sẽ có một tuần mà cảm xúc thay đổi khá nhanh, đặc biệt khi phải đưa ra những quyết định liên quan đến công việc hoặc các mối quan hệ. Điều quan trọng không phải là đưa ra lựa chọn thật nhanh, mà là đừng để cảm xúc nhất thời quyết định thay lý trí.

Nếu có ai đó khiến bạn thất vọng vì thay đổi kế hoạch hoặc phản hồi chậm hơn thường lệ, hãy cho họ cơ hội giải thích trước khi tự kết luận. Nhiều hiểu lầm trong tuần này hoàn toàn có thể được hóa giải chỉ bằng một cuộc trò chuyện thẳng thắn.

Trong công việc, Song Ngư sẽ làm tốt nếu biết sắp xếp lại thứ tự ưu tiên. Đừng cố hoàn thành tất cả mọi việc trong cùng một lúc, hãy bắt đầu từ nhiệm vụ quan trọng nhất rồi mới mở rộng sang những việc khác.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo