Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Thảm đỏ Cannes 2026: Han So Hee - Yoona đối lập, Ji Chang Wook gây thương nhớ

MIDI

HHTO - Thảm đỏ Cannes 2026 một lần nữa lại chứng kiến màn so kè nhan sắc giữa hai mỹ nhân Hàn: Han So Hee và Lim Yoona. Ji Chang Wook hóa "bạch mã hoàng tử" sánh đôi cùng "mợ chảnh" Jun Ji Hyun gây sốt.

LHP Cannes 2026 ngày thứ năm, thứ sáu ghi nhận sự đổ bộ của nhiều ngôi sao xứ Hàn. Chủ đề về màn đọ sắc giữa Han So Hee và Lim Yoona sau 2 năm trên thảm đỏ Cannes thu hút sự quan tâm lớn của netizen.

cannes-2026-day-6-han-so-hee-yoona-ji-chang-wook-jun-ji-hyun-17.jpg
cannes-2026-day-6-han-so-hee-yoona.jpg

Han So Hee năm thứ ba liên tiếp dự thảm đỏ LHP Cannes theo lời mời từ thương hiệu Boucheron. Nữ đại sứ có lựa chọn tạo hình khác biệt, cá tính hiện đại. Bộ trang phục từ thương hiệu BLUMARINE có cấu trúc mạnh gồm áo blazer dáng lửng, quần âu phối bèo nhún. Cô tô điểm với kiểu mắt khói sắc lạnh, trang sức đá quý to bản.

cannes-2026-day-6-han-so-hee-yoona-ji-chang-wook-jun-ji-hyun-1.jpg
cannes-2026-day-6-yoona.jpg

Trong khi đó, Yoona gây thương nhớ với tạo hình công chúa tại sự kiện công chiếu Garance. "Tình đầu quốc dân" tỏa sáng trong mẫu đầm cưới tông trắng của nhà mốt KYHA kết hợp trang sức Wulu Link Fine từ BST Miracle Garden 2026.

cannes-2026-day-6-han-so-hee-yoona-ji-chang-wook-jun-ji-hyun-15.jpg
cannes-2026-day-6-han-so-hee-yoona-ji-chang-wook-jun-ji-hyun-18.jpg

Cùng ngày, hai mỹ nhân đình đám xứ Hàn tiếp tục dự tiệc thường niên Women In Motion. Sự kiện tôn vinh sự sáng tạo và đóng góp của phụ nữ trong ngành công nghiệp điện ảnh. Cặp đôi đại sứ của hai nhà mốt trang sức Queelin và Boucheron cùng chọn đầm hồng pastel, nhưng khách nhau về kiểu dáng.

cannes-2026-day-6-han-so-hee-yoona-ji-chang-wook-jun-ji-hyun-14.jpg
cannes-2026-day-6-ho-yeon.jpg

Jung Ho Yeon ghi điểm nhờ khí chất sang trọng trong mẫu đầm custom của thương hiệu Louis Vuitton. Nữ siêu mẫu tham dự sự kiện công chiếu phim Hope cùng với Alicia Vikander, Michael Fassbender, Na Hong Jin, Taylor Russell, Jo In Sung, Hwang Jung Min.

cannes-2026-day-6-colony.jpg

Tại buổi công chiếu Colony (Gun-Che), cặp diễn viên chính Jun Ji Hyun và Ji Chang Wook có màn xuất hiện ấn tượng. Dự án phim zombie của đạo diễn Yeon Sang Ho nhận tràng pháo tay kéo dài khoảng 7 phút sau suất chiếu nửa đêm tại Grand Théâtre Lumière.

cannes-2026-day-6-colony-gun-che.jpg
cannes-2026-day-6-colony-fdhg.jpg

"Mợ chảnh" Jun Ji Hyun duy trì phong độ thời trang sang trọng tại thảm đỏ quốc tế. Nữ diễn viên "cân đẹp" ống kính Getty Images ngay cả ở những khoảnh khắc cận cảnh.

cannes-2026-ji-chang-wook.jpg
cannes-2026-ji-chang-wook-12dfce.jpg
cannes-2026-ji-chang-wook-12.jpg

Ji Chang Wook phong độ ở tuổi 38. Tạo hình "bạch mã hoàng tử" của mỹ nam trong bộ suit dạ tweed, cài hoa trên ngực áo gây thương nhớ.

hht1481-coverfb.jpg
MIDI
#Cannes 2026 #Han So Hee #Yoona #Ji Chang Wook #Jun Ji Hyun #thảm đỏ Cannes #Hoyeon

Xem thêm

Cùng chuyên mục