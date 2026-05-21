Váy áo của NTK Phan Huy "phủ sóng" C-Biz, giúp Châu Dã, Triệu Lộ Tư thăng hạng

HHTO - Bộ sưu tập Cành Vàng Lá Ngọc từng giúp Thủ khoa Thời trang Phan Huy lập kỷ lục thế giới lọt "mắt xanh" dàn mỹ nhân C-Biz. Triệu Lộ Tư, Phạm Băng Băng, Châu Dã... đã lựa chọn các thiết kế thuộc BST này tại nhiều sự kiện quốc tế.

Cái tên Phan Huy lần đầu được biết đến thông qua đồ án tốt nghiệp Việt Nam Thanh Bình. BST hoàng tráng hút thảo luận từ truyền thông, đồng thời giúp anh trở thành Thủ khoa đầu ra ngành Thời trang, Đại học Kiến trúc TP.HCM năm 2023.

Ba năm kể từ cột mốc đó, Phan Huy vươn lên trở thành ngôi sao sáng trong làng thời trang khi liên tục ra mắt các BST tại kinh đô thời trang Paris. Đầu năm nay, Phan Huy giới thiệu BST Cành Vàng Lá Ngọc, lập kỷ lục trở thành NTK trẻ nhất lịch sử góp mặt tại Paris Haute Couture Fashion Week.

Các sáng tạo được giới chuyên môn đánh giá cao về kỹ thuật, cũng như cách khai thác văn hóa di sản Việt theo ngôn ngữ thời trang cao cấp. Chỉ bốn tháng kể từ khi "trình làng", các mẫu thiết kế Xuân Hè 2026 của thủ khoa thời trang liên tiếp xuất hiện tại các thảm đỏ, sự kiện lớn cùng dàn mỹ nhân Hoa ngữ đình đám.

Lư Dục Hiểu là mỹ nhân Hoa ngữ đầu tiên lăng xê đầm từ BST Haute Couture Xuân Hè 2026 của Phan Huy. Xuất hiện tại Lễ trao giải Chất lượng Phim truyền hình SMG, nữ chính Yết Hí tỏa sáng nhớ mẫu đầm "dát vàng" tinh xảo.

Trước đó, nàng tiểu hoa từng diện mẫu váy cocktail thuộc BST Pre-Fall 2025 của PHAN HUY tại Lễ trao giải Văn hóa Thời trang Watson. Tạo hình nhận nhiều phản hồi tích cực từ C-net, thậm chí được xem là màn thăng hạng ấn tượng giúp cô thoát khỏi tranh cãi phong độ thời trang thất thường suốt nhiều tháng.

Các thiết kế dạ hội Cành Vàng Lá Ngọc của Phan Huy "lọt mắt xanh" Phạm Băng Băng chỉ sau hai tháng ra mắt. Ê-kíp của "nữ hoàng thảm đỏ châu Á" gửi lời mời hợp tác lần đầu tiên tới thương hiệu Việt cho một sự kiện làm đẹp ở Bangkok (Thái Lan).

Tới đầu tháng 5, mỹ nhân xứ Trung tiếp tục chọn váy áo của NTK Việt lên nhận giải Golden Mulberry tại LHP Viễn Đông 2026 (Far East Film Festival) ở Ý. Mẫu đầm ghi điểm nhờ gam màu taupe (pha giữa sắc xám và nâu), đính kết hiệu ứng trompe-l’œil tạo "ảo giác" lạ mắt.

Triệu Lộ Tư cũng hai lần gây sốt nhờ váy áo Cành Vàng Lá Ngọc của Phan Huy. Trong lần đầu tiên "bắt tay" với nhà mốt Việt, nữ chính Vụng Trộm Không Thể Giấu chọn mẫu đầm tông hồng lệch vai, đính kết hơn 350 cánh hoa.

Chưa đầy một tháng sau, mỹ nữ C-Biz tiếp tục "đặt hàng" trang phục từ thương hiệu Việt cho concert solo quốc tế đầu tiên Stay Romantic. Truyền thông xứ Trung mô tả sắc vóc của cô trong đầm của NTK Phan Huy như “nữ thần bước ra từ dải ngân hà”.

Mới đây nhất, thiết kế từ nhà mốt Phan Huy giúp Châu Dã lọt top sao Hoa ngữ mặc đẹp nhất thảm đỏ LHP Cannes lần thứ 79. Sao phim Xin Chào 1983 diện đầm tông xám bồ câu pha tím nhạt mang cảm hứng Á Đông.

Đội ngũ của nữ diễn viên chủ động liên hệ "đặt hàng" mẫu thiết kế tiêu biểu từ BST Xuân Hè 2026 Couture của thương hiệu từ hơn một tháng trước sự kiện.

Nhiều blogger thời trang Weibo nhận xét sắc tím xám đặc biệt của bộ váy tôn lên vẻ quý phái, khí chất "băng giá và xa cách” của Châu Dã. Thiết kế gây ấn tượng nhờ phần corset ôm sát kết hợp mở rộng thành chân váy tulle nhiều lớp bồng bềnh. Mảng satin tối giản ở mặt trước gợi nhắc tà áo dài truyền thống Việt Nam. Các chi tiết đính kết chạy dọc thân váy lấy cảm hứng từ kim bài và kim khánh triều Nguyễn.

Những màn hợp tác từ dàn sao C-Biz đang đưa thương hiệu Phan Huy tiếp cận công chúng xứ tỷ dân với tốc độ đáng kinh ngạc.