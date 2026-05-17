Show Gucci Core: Trương Lăng Hách, Mai Davika "bùng nổ", dàn mẫu gây choáng

HHTO - Có quá nhiều chủ đề bàn tán tại show Show Gucci Cruise 2027! Ở hàng ghế đầu, Diva Mariah Carey, Mai Davika, Trương Lăng Hách... khiến cộng đồng mạng "rần rần" nhờ diện mạo thời thượng. Trên sàn runway, màn tái xuất của Paris Hilton hay màn catwalk lần đầu của Tom Brady đều hút cả triệu lượt tương tác mạng xã hội.

Ngày 16/5 (giờ địa phương), Gucci tổ chức show diễn Gucci Core, đánh dấu BST Cruise đầu tiên dưới thời Giám đốc Sáng tạo Demna. Sự kiện trở thành tâm điểm truyền thông bởi có quá nhiều chủ đề hot.

Thay vì những địa điểm nghỉ dưỡng xa hoa quen thuộc của dòng Cruise, Demna chọn tổ chức show ở trung tâm Quảng trường Thời đại. BST lần này mang cảm giác như “một sự tri ân” dành cho thương hiệu. Năm 1953, thành phố New York là nơi nhà mốt mở cửa hàng đầu tiên ngoài nước Ý, đặt nền móng cho quá trình toàn cầu hóa.

Sàn runway của Gucci Core là tâm điểm chú ý với sự góp mặt của những ngôi sao đình đám. Paris Hilton sở hữu khoảnh khắc viral nhất khi trở lại sàn catwalk sau 3 năm. "Nữ hoàng tiệc tùng" hưởng ứng phong cách mob wife (vợ của trùm mafia), chuyển từ mái tóc vàng biểu tượng sang tóc nâu.

Siêu mẫu huyền thoại Cindy Crawford đảm nhận vị trí vedette, kết show đầy kịch tính với tạo hình đầm dạ hội đính lông vũ. Candice Swanepoel - "thiên thần" Victoria's Secret "hớp hồn" người xem trong chiếc đầm đỏ hở lưng quyến rũ, kết hợp lớp make-up mắt khói sắc sảo.

Tom Brady lần đầu tiên sải bước trên sàn catwalk, diện bộ trang phục lấy cảm hứng từ phim Matrix (Ma Trận). Khoảnh khắc hiếm có của tiền vệ đội New England Patriot trên sàn runway Gucci hút hàng triệu lượt tương tác mạng xã hội chỉ trong vài giờ đồng hồ.

Dàn khách mời trên hàng ghế đầu show Gucci Cruise 2027 cũng gây "náo loạn" truyền thông không kém. Mariah Carey xuất hiện với diện mạo diva glam quen thuộc, tích cực tương tác cùng phóng viên tại sự kiện. Shawn Mendes lăng xê bộ suit xám, phù hợp tinh thần "dân New York hiện đại” mà NTK Demna đang theo đuổi. Diện bộ cánh chất liệu da từ đầu tới chân, Lindsay Lohan toát ra vẻ sắc lạnh, quyền lực.

Mai Davika tiếp tục là sao châu Á có tạo hình đáng chú ý nhất hàng ghế đầu. Nữ đại sứ người Thái gây trầm trồ với bản phối đỏ rực. Cô kết hợp cùng kính oversized và giày cao gót Horsebit để hoàn thiện diện mạo sành điệu.

Trương Lăng Hách là sao C-Biz duy nhất dự show Gucci Cruise 2027. Sự kiện cũng đánh dấu năm thứ ba liên tiếp nam đại sứ góp mặt tại buổi trình diễn BST Cruise của Gucci sau điểm dừng chân tại London và Florence. Nam đại sứ duy trì phong độ nhan sắc bảnh bao, diện trang phục từ BST Gucci Primavera Thu Đông 2026.

