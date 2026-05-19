Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Công dân số

Google News

Hướng dẫn chi tiết các bước định danh điện tử cho người dưới 14 tuổi trên VNeID

Sơn Trần
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Ứng dụng VNeID đã cập nhật tính năng hỗ trợ đăng ký định danh điện tử cho người dưới 14 tuổi. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện trên ứng dụng.

Hiện nay, ứng dụng VNeID đã cập nhật tính năng hỗ trợ đăng ký định danh điện tử cho người dưới 14 tuổi. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách đăng ký định danh điện tử cho người dưới 14 tuổi trên ứng dụng VNeID:

Bước 1: Truy cập ứng dụng VNeID và tìm kiếm thủ tục

- Người dùng mở ứng dụng VNeID.

- Chọn tìm kiếm và nhập từ khoá "định danh cho người dưới 14 tuổi".

d3712e50ac422d1c7453jpg.jpg

Bước 2: Nhập passcode để xác thực tài khoản, sau đó nhấn “Tạo mới yêu cầu”.

Bước 3: Lựa chọn phương thức xác thực thông tin gồm:

- Nhập thông tin xác thực;

- Quét mã QR trên thẻ Căn cước/CCCD;

- Xác thực NFC bằng thẻ Căn cước/CCCD.

Bước 4: Nhập thông tin theo yêu cầu và hoàn thành đăng ký

Trong thời gian qua, ứng dụng VNeID liên tục được cập nhật thêm nhiều tiện ích mới như tích hợp giấy tờ cá nhân, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, lưu trú, bảo hiểm hay các thủ tục hành chính điện tử. Việc mở rộng tính năng dành cho trẻ dưới 14 tuổi được xem là bước tiếp theo trong lộ trình hoàn thiện hệ sinh thái định danh số phục vụ người dân.

hht1481-coverfb.jpg
Sơn Trần
#VNeID #định danh điện tử #trẻ dưới 14 tuổi #đăng ký #hướng dẫn

Xem thêm

Cùng chuyên mục