MacBook Neo giá 15,7 triệu đồng vừa ra mắt có thể bị Apple âm thầm "khai tử"?

HHTO - Mẫu MacBook Neo giá 599 USD (tương đương 15,7 triệu đồng) từng gây chú ý khi trở thành chiếc MacBook rẻ nhất lịch sử của Apple giờ lại đứng trước nguy cơ bị hãng âm thầm "khai tử" chỉ sau thời gian ngắn ra mắt.

Nhu cầu dành cho MacBook Neo đang vượt xa dự báo ban đầu của Apple. Điều trớ trêu là chính thành công này lại khiến mẫu máy giá rẻ trở thành “bài toán đau đầu” với hãng công nghệ Mỹ.

MacBook Neo được Apple định vị ở phân khúc phổ thông, hướng tới học sinh, sinh viên và người dùng văn phòng cơ bản. Máy có giá khởi điểm chỉ 599 USD (khoảng 15,7 triệu đồng), thấp hơn đáng kể so với MacBook Air.

Để đạt được mức giá này, Apple được cho là đã sử dụng chip A18 Pro “binned” - tức những con chip có lỗi nhẹ ở một nhân GPU nên không đạt tiêu chuẩn cho iPhone cao cấp, sau đó được tận dụng cho MacBook Neo nhằm giảm chi phí sản xuất.

Tuy nhiên, theo các bài viết mới từ MacRumors và The Verge, lượng chip dạng này hiện không còn đủ để đáp ứng nhu cầu tăng mạnh trên toàn cầu.

Apple được cho là đã mở rộng kế hoạch sản xuất MacBook Neo trong năm 2026 từ khoảng 5-6 triệu máy lên gần 10 triệu máy vì doanh số vượt kỳ vọng. Tại nhiều thị trường, thời gian giao hàng của sản phẩm cũng bị kéo dài.

Nguồn tin cho biết, Apple hiện đứng trước 3 lựa chọn: Tiếp tục sản xuất chip với chi phí cao hơn, chuyển sang dùng dòng chip mới đắt tiền hơn hoặc loại bỏ phiên bản thấp nhất 256 GB.

Trong đó, khả năng được nhắc tới nhiều nhất là Apple sẽ dừng phiên bản 599 USD và chỉ giữ các cấu hình giá cao hơn nhằm giảm áp lực chi phí linh kiện, đặc biệt là RAM và bộ nhớ lưu trữ.

Một số chuyên gia nhận định, Apple vốn không muốn một mẫu MacBook quá rẻ ảnh hưởng tới doanh số MacBook Air. Vì vậy, việc cắt bỏ phiên bản thấp nhất cũng có thể giúp hãng điều chỉnh cơ cấu doanh thu giữa các dòng sản phẩm.

Dù vậy, đến nay Apple vẫn chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào về việc ngừng bán MacBook Neo. Giới quan sát cho rằng, kịch bản thực tế hơn là hãng sẽ tăng giá hoặc thay đổi cấu hình ở thế hệ tiếp theo thay vì khai tử hoàn toàn dòng máy này.