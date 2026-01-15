Vòng đời nhạc Việt qua góc nhìn của Phương Thanh: Xưa tính năm, nay tính tháng

HHTO - Với kinh nghiệm gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, "chị Chanh" Phương Thanh chia sẻ góc nhìn đối sánh giữa thị trường âm nhạc xưa và nay. Theo nữ ca sĩ, môi trường âm nhạc thay đổi nhanh mở ra nhiều cơ hội, nhưng cũng khiến hành trình giữ nghề trở nên khắc nghiệt hơn.

Trong một buổi phỏng vấn gần đây, "chị Chanh" Phương Thanh đã có những chia sẻ thẳng thắn và mang tính chiêm nghiệm về sự khác biệt giữa thị trường âm nhạc của thế hệ nghệ sĩ đi trước và lớp ca sĩ trẻ hiện nay. Từ trải nghiệm gần 30 năm làm nghề, nữ ca sĩ đưa ra góc nhìn tương phản giữa hai giai đoạn phát triển của đời sống nghệ thuật Việt Nam.

Ca sĩ Phương Thanh chia sẻ góc nhìn về thị trường âm nhạc xưa và nay. Nguồn clip: Ca Sỹ Phương Thanh - Cuộc Đời Mới (Chanh).

Phương Thanh chia sẻ: “Ngày xưa lên rất khó, không có báo đài, không có truyền thông, không có mạng nhiều nên việc tiếp cận khán giả chủ yếu thông qua một vài chương trình mang tính biểu tượng như Làn Sóng Xanh hay Duyên Dáng Việt Nam”. Chính sự khan hiếm này khiến mỗi lần xuất hiện trở thành một "cơ hội vàng", buộc nghệ sĩ phải dồn toàn bộ tâm sức để khẳng định vị trí và duy trình sức ảnh hưởng suốt cả năm.

Ngược lại, Phương Thanh nhận định thế hệ ca sĩ trẻ hiện nay đang hoạt động trong một môi trường hoàn toàn khác. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, mạng xã hội và các chương trình giải trí giúp nghệ sĩ dễ dàng tiếp cận công chúng hơn, nổi tiếng nhanh hơn. Tuy nhiên, đi kèm với tốc độ đó là áp lực duy trì độ nhận diện và sức hút trong một thị trường dồi dào sản phẩm và nhiều đối thủ cạnh tranh tài năng.

Phương Thanh cho rằng thị trường âm nhạc hiện nay quy tụ nhiều tài năng mới, mức độ cạnh tranh cũng tăng lên nhiều: “Ngày xưa chỉ có 10 người cạnh tranh, bây giờ cả trăm ngôi sao, cả trăm cái đầu ai cũng xuất sắc. Không ai dở hơn ai hết, chỉ có giỏi hơn và thời vận tốt hơn”.

Theo nữ ca sĩ, vòng đời của một ca khúc hay hiện tượng âm nhạc ngày nay ngắn hơn rất nhiều so với trước đây: "Ngày xưa có thể là 6 năm nhưng bây giờ là 6 tháng vì khán giả nghe với tốc độ mỗi ngày từ sáng tới chiều, môi trường nào cũng có, thị trường nào cũng có". Bên cạnh đó, số lượng sản phẩm âm nhạc trên thị trường ngày càng nhiều khiến cảm xúc thưởng thức của khán giả bị phân tán, làm gia tăng áp lực phải "đứng vững, đứng lâu" của nghệ sĩ trẻ.

Nếu như nhiều ca khúc trước đây từng duy trì vị thế bền vững trên các bảng xếp hạng và đến nay vẫn được giới trẻ làm mới qua nhiều bản phối, thì không ít ca khúc hiện nay lên xu hướng rất nhanh nhưng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, thường vài tháng, thậm chí vài tuần, trên các bảng xếp hạng.

Năm 2025 “bùng nổ” với nhiều ca khúc ra đời từ các chương trình âm nhạc thực tế như Anh Trai “Say Hi”, Em Xinh “Say Hi” cùng loạt dự án cá nhân của nghệ sĩ.

Giọng ca Một Thời Đã Xa đồng cảm với những áp lực mà thế hệ trẻ đang phải đối mặt: Chỉ một lần “hụt nhịp” cũng có thể khiến nghệ sĩ dễ rơi vào trạng thái tổn thương tâm lý. “Để đứng vững thì thế hệ trẻ không chỉ cần tài năng mà còn phải có tư duy, tiềm lực tài chính và đội ngũ ê-kíp chuyên nghiệp đồng hành”, Phương Thanh chia sẻ.

Phương Thanh là một trong những nữ ca sĩ tiêu biểu của Vpop cuối thập niên 1990 - đầu 2000, ghi dấu ấn với giọng hát nội lực và phong cách trình diễn giàu năng lượng.

Phương Thanh cũng chỉ ra rằng hiện nay có rất ít chương trình có sự giao thoa giữa các lớp nghệ sĩ. Dù vậy, nữ ca sĩ khẳng định các thế hệ nghệ sĩ luôn có sự kế thừa và đồng hành. Thế hệ đi trước luôn sẵn sàng dìu dắt đàn em và mong đợi lớp nghệ sĩ trẻ đủ bản lĩnh để tiếp nối, giữ vững vai trò và trách nhiệm của người nghệ sĩ trong đời sống nghệ thuật.